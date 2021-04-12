"SON ANA KADAR DİRENDİN"

Ar'ın vefatının ardından Itır Esen, "İkisi de çok yakın arkadaşım. Mehtap Ar'ı kaybetmemin derin üzüntüsünü yaşarken canım arkadaşım Müjde Ar a, oğlu Söz'e sabır diliyorum" dedi.

Nilgün Belgün, "Ah, Mehtap Ar'ı kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Anneciğinin yanına gitti. Yattığı yer incitmesin, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Betül Demir, "Son ana kadar direndin çünkü yaşamı çok severdin... Ve Söz'ü, Müjde ablayı, tiyatroyu, Aysel'i... Kavuştunuz sonunda. Tek tesellim budur... Huzurla uyu benim dobra kuşum, Mehtap ablam... Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Neşe Karaböcek, "Çok üzüldüm. Annesi rahmetli Aysel Gürel ile şarkı çalışmalarımız olmuştu. Mehtap ile de birlikte sahne aldık. Mehtap Hanım sessiz sedasız hanımefendi bir hanımdı. Nur içinde yatsın, cennet mekanı olsun inşallah. Amin" dedi.

Zafer Algöz, üzüntüsünü, "Sevgili Mehtap Ar, acıları son buldu. Aysel Gürel'ine kavuştu... Başımız sağ olsun. Mekânı cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.

Soner Arıca, "Üzüntümü nasıl ifade etsem bilemedim. Mehtap Ar; mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Nazan Öncel, "Bir güzel sanatçımızı daha kaybetmişiz. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Nur Yoldaş, "Mekânın cennet olsun. Çok üzüldüm, çok" açıklamasını yaptı.

Yonca Lodi, "Kavuştunuz Mehtap ablacığım... Dilerim cennet kapılarında karşılasın seni. Huzur içinde uyu... Yüreğin gibi temiz olsun mekânın" dedi.