Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Mehter Takımı'na Times Meydanı'nda yoğun ilgi | Dış Haberler

        Mehter Takımı'na Times Meydanı'nda yoğun ilgi

        Milli Savunma Bakanlığı Mehter Takımı, ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda konser verdi. Osmanlı marşlarının seslendirildiği gösteri, Türk vatandaşları ve Amerikalı turistlerden yoğun ilgi gördü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 06:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehter Takımı'na Times Meydanı'nda yoğun ilgi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'nin New York kentinin simge noktalarından Times Meydanı, Türk kültürünü yansıtan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde düzenlenen organizasyon kapsamında Türkiye'den gelen Milli Savunma Bakanlığı Mehter Takımı, tarihi marşlarıyla meydanı dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

        İHA'nın haberine göre, 60 kişilik Mehter Takımı’nın sahne aldığı konserde Osmanlı dönemine ait marşlar ve geleneksel ezgiler seslendirildi. Tarihi kıyafetleriyle sahne alan ekip, Times Meydanı'nda hem görsel hem de müzikal bir şölen sundu.

        Konser boyunca Mehter Takımı tarafından seslendirilen "Ceddin Deden", "Genç Osman" ve çeşitli tarihi marşlar izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla alan gelen vatandaşlar marşlara eşlik ederken, çok sayıda Amerikalı turist de gösteriyi cep telefonlarıyla kayda aldı. Gösteriyi izleyenler tarihi marşları alkışlarla karşıladı.

        Konsere New York Başkonsolosluğu yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

        TASC tarafından düzenlenen konserin, Türk kültürünün ve geleneksel sanatlarının tanıtımına katkı sağlaması hedeflenirken, Mehter Takımı’nın performansı New York’taki Türk toplumunun kültürel birlikteliğini de gözler önüne serdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Bilensir hayatını kaybederken, arkasındaki oğlu C.B. (12) ile diğer sürücü Bilal Ç. (26) yaralandı. (AA)

        #Milli Savunma Bakanlığı Mehter Takımı
        #ABD
        #new york
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        Donald Trump, İran'a saldırıyı erteledi
        Donald Trump, İran'a saldırıyı erteledi
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Bakan Fidan Almanya'da
        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Beraat etti
        Beraat etti
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak