Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Spor
ABONE OL

Mekik nasıl çekilir? Mekik çekme teknikleri nelerdir?

Mekik karın kaslarını güçlendirmek, sıkılaştırmak ve şekillendirmek için yapılan bir dayanıklılık antrenmanı egzersizidir. Peki Mekik nasıl çekilir? Mekik çekme teknikleri nelerdir?

Mekik nasıl çekilir? Mekik çekme teknikleri nelerdir?

İnsan bedeni spor ile hem vücudunu geliştirir hem de sağlığını korur. Mekik çekmek de önemli bir spor egzersizidir. Uygun olmayan formda yapılan tam mekik, sırt ağrısına ve belin alt kısmının kamburlaşmasına neden olarak sırt yaralanması riskini artırabilir.

MEKİK NASIL ÇEKİLİR?

Sırtüstü yatıp dizlerini bük

Parmak uçlarını kulaklarının arkasına koy

Gövdeni kaldırıp uyluklarına mümkün olduğunca çok yaklaştır

Gövdeni tekrar aşağıya indirip başlangıç pozisyonuna geri dön

10-15 tekrardan oluşan 3 set yap

Haftada 2-3 gün mekik çek

Daha iyi bir egzersiz için mekiği diğer karın kası egzersizleriyle birleştir

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Silecek suyu nasıl hazırlanır? Otomobil silecek suyu malzemeleri
KISAYOL Silecek suyu nasıl hazırlanır?
Direksiyon simidi nasıl temizlenir? Direksiyon simidi temizleme yöntemleri
KISAYOL Direksiyon simidi nasıl temizlenir?
Mantarların Bozuk Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? Mantarın bozuk olduğunu belli eden detaylar neler?
KISAYOL Mantarların Bozuk Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Kablosuz ağ adı nasıl değiştirilir? Adım adım kablosuz ağ adı değiştirme yöntemi
KISAYOL Kablosuz ağ adı nasıl değiştirilir?
Arabadaki çizikler nasıl giderilir? Diş macunuyla araba üzerindeki çizikleri giderme
KISAYOL Arabadaki çizikler nasıl giderilir?
YouTube'dan nasıl para kazanılır? 2021 YouTube üzerinden para kazanma yöntemi
KISAYOL YouTube'dan nasıl para kazanılır?
PayPal hesabı nasıl açılır? 2021 PayPal hesabı açma yöntemi
KISAYOL PayPal hesabı nasıl açılır?
Ses nasıl kalınlaştırılır? Ses kalınlaşması için ne yapılmalı?
KISAYOL Ses nasıl kalınlaştırılır?
Kapalı zarf gizlice nasıl açılır? Kapalı zarfı gizlice açma yöntemleri
KISAYOL Kapalı zarf gizlice nasıl açılır?
Saf su nasıl elde edilir? Saf su elde etme yöntemleri
KISAYOL Saf su nasıl elde edilir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.