İnsan bedeni spor ile hem vücudunu geliştirir hem de sağlığını korur. Mekik çekmek de önemli bir spor egzersizidir. Uygun olmayan formda yapılan tam mekik, sırt ağrısına ve belin alt kısmının kamburlaşmasına neden olarak sırt yaralanması riskini artırabilir.

MEKİK NASIL ÇEKİLİR?

Sırtüstü yatıp dizlerini bük

Parmak uçlarını kulaklarının arkasına koy

Gövdeni kaldırıp uyluklarına mümkün olduğunca çok yaklaştır

Gövdeni tekrar aşağıya indirip başlangıç pozisyonuna geri dön

10-15 tekrardan oluşan 3 set yap

Haftada 2-3 gün mekik çek

Daha iyi bir egzersiz için mekiği diğer karın kası egzersizleriyle birleştir