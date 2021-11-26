İnsan bedeni spor ile hem vücudunu geliştirir hem de sağlığını korur. Mekik çekmek de önemli bir spor egzersizidir. Uygun olmayan formda yapılan tam mekik, sırt ağrısına ve belin alt kısmının kamburlaşmasına neden olarak sırt yaralanması riskini artırabilir.
MEKİK NASIL ÇEKİLİR?
Sırtüstü yatıp dizlerini bük
Parmak uçlarını kulaklarının arkasına koy
Gövdeni kaldırıp uyluklarına mümkün olduğunca çok yaklaştır
Gövdeni tekrar aşağıya indirip başlangıç pozisyonuna geri dön
10-15 tekrardan oluşan 3 set yap
Haftada 2-3 gün mekik çek
Daha iyi bir egzersiz için mekiği diğer karın kası egzersizleriyle birleştir
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