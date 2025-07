Mekin Sezer, ilk başrol deneyimini anlattı

Usta oyuncu Ahmet Mekin'in torunu olarak sanatın içinde büyüyen ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu Mekin Sezer, oyunculuk ve müzik dünyasındaki yolculuğunu, dedesiyle olan özel bağını ve yeni projelerini anlattı. Sanat hayatındaki sorumluluk duygusundan ilk başrol deneyimine, tiyatronun ve setin kendisine kattıklarından geleceğe dair hayallerine kadar pek çok konuda paylaşımlarda bulundu.

Aslında lisede, güzel sanatlar lisesinin müzik bölümüne hazırlanmıştım. Orası olmayınca, "Tiyatroda da müzik yapabilirim." düşüncesiyle Antalya'da yarı zamanlı konservatuvara başladım. Oyunculuk da müzik gibi aklımda olan bir istekti. Dedem o zamanlar benim için, oyuncu kimliğinden çok dedeydi. Fakat oyunculuğa gitgide ısındıkça ve bu alanda ilerlemeye başladıkça, dedemin kariyerine dair içimde farklı bir saygı oluştu. Hangi mesleği yapacağım konusunda direkt bir etkisi olmasa da, oyunculuğu seçtikten sonra ondan son derece destek gördüm. Ve hâlâ da öyle. Onun dedem olması da işimi iyi yapma sorumluluğumu artırıyor.

Tüm akşam yemeklerimiz workshop havasında geçiyor. Sofrada onun tüm anılarını, bitmeyen hikayelerini dinlemek hem öğretici hem de manevi açıdan yoğun duygular yaşatıyor. Sonrasında bitmeyen sinema sohbetlerimiz, kahve içerken yaptığımız derin konuşmalar bana her zaman çok şey öğretiyor. Biz dede torundan öte çok iyi arkadaş ve dostuz. 92 yaşında her şeyi paylaşabildiğim bir dostum var ve bunun için çok şanslı hissediyorum. Dilerim daha uzun yıllar sürdüreceğimiz bir arkadaşlığımız olur.

Televizyonda her karşıma çıktığında, oynadığı karakterlerden çok dedemi görüyordum. “Bir gün ben de böyle olacağım” düşüncesinden ziyade, “Dedem televizyonda ne yapıyor?” diye soruyordum. Halbuki kimin torunu olduğumu, nasıl bir ailede var olduğumu büyüdükçe, bilinçlendikçe anladım. Yolda insanlar onunla fotoğraf çektiriyor, herkes yanına gelerek iyi dileklerini iletiyor; yanımda hep saygı gören bir insan var, bu mucizevi bir şey. Onun kariyerine ulaşmak zor olsa da, insanlarla artık beraber de fotoğraflar çektiriyoruz. Ben de dedem de bundan son derece memnunuz. Bu da ikimize çok iyi hissettiriyor.

Tiyatro kökenli olmak, sadece oyunculukla ilgili değil; bir disiplin meselesi ve bence insan olmakla da çok ilgili. Tiyatro bana, her şeyden önce ekip olmayı, sahnede olduğu gibi sette de herkesin o hikâyeye hizmet ettiğini, kimsenin kimseden üstün olmadığını öğretti. Bu bilinçle hareket ettiğimde kamera karşısında daha rahat, daha gerçekçi ve dikkatli oluyorum. Avantajı, belki de bu bütünsel bakış. Yani rolün sadece “senin sahnen” olmadığını, bir yapının parçası olduğunu bilmek. Tiyatronun kazandırdığı bu sorumluluk duygusu sette çok işe yarıyor. Zorlandığım anlar da oldu tabii. Tiyatronun akışkanlığına alışkın olunca, setin teknik gereklilikleri ve daha parçalı yapısı başta zorlayabiliyor. Ama zamanla o ritmi de anlıyor ve uyumlanıyorsun. Bu da oyunculuk yolculuğunun bir parçası sonuçta.

18 Temmuz’da vizyona girecek olan ve başrolünde yer aldığın 'Gelenek Görenek' filminde Metin karakterini canlandırıyorsun. Bize biraz filmden ve karakterinden bahseder misin?

Film, gelenek ve görenekler yüzünden birbirine kavuşamayan Metin ve Zarife’nin hikâyesini anlatıyor. Seçil Çömlekçi bunu trajikomik bir dille kaleme almış. Bize geçmişimizi hatırlatan, şimdiyi sorgulatan bir hikâye. Gerçek bir hikâye. Metin de aslında sevdiği insan için düzene başkaldıran bir karakter. Sevdiğine kavuşabilmek için baba desteğini de arkasına alarak geleneksel olanı değiştirmek için çabalayan bir karakter. O sadece mutlu olmak isteyen iyi bir çocuk. Bende de her zaman bir yeri olacak. Yönetmenimiz Hasan Doğan da pratikliği ve tecrübesiyle bu hikâyeyi çok iyi çalıştı. Bana güvendiği için ona da teşekkür ediyorum.

Bu film, senin ilk başrol deneyimin. Önceki projelerinle kıyasla bu kez nasıl bir sorumluluk üstlendiğini hissettin?

Benim için her rol aynı özenle yaklaşılması gereken bir sorumluluk. Hikâyenin içindeki her karakter, büyük ya da küçük demeden, o bütünün oluşmasında eşit derecede önemli. Ancak başrol olunca işin doğası gereği sette daha fazla zaman geçirip tüm sürece dahil oluyorsun. Bu hem oyuncu olarak kendini daha yakından gözlemleyebilmen hem de sete dair her aşamayı deneyimleyebilmen açısından çok öğretici. Sette daha uzun süre bulunmak, ekiple kurulan ilişki, atmosferin ritmi ve çalışma biçimi açısından da ciddi bir deneyim. Özellikle başrol olduğunda enerjini sete, ekibe yansıtabilmek çok önemli. Çünkü senin yaklaşımın sadece sahnene değil, o günün çekim havasına da etki edebiliyor. Bu da işi doğrudan etkileyebiliyor. Diğer yandan yönetmenle uyum, başrolde çok daha belirleyici bir hale geliyor. Ben oynarken hep şunu düşünürüm: Yönetmeni ikna edebiliyor muyum? Çünkü o, hikâyenin taşıyıcısı ve kurduğu dünyada özellikle başrol olarak senin varoluşun, onun gördüğü hikâyeyi yaşatabilmesine hizmet etmeli.