Meksika'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın güneyindeki Baja California Yarımadası'nda, 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, turistik Cabo San Lucas'ın 131 kilometre doğusunda Meksika Körfezi açıkları olduğunu açıkladı.
AA'nın haberine göre; yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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