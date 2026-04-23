        Haberler Dünya Amerika Meksika'dan ABD'ye diplomatik nota | Dış Haberler

        Meksika'dan ABD'ye diplomatik nota

        Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Chihuahua eyaletinde suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 ABD'li ve 2 Meksikalı yetkilinin hayatını kaybetmesine ilişkin ABD'ye diplomatik nota verildiğini açıkladı

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 03:28 Güncelleme:
        Meksika, ABD'ye nota verdi

        Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, olayın ulusal egemenliğin ihlali anlamına gelip gelmediğinin soruşturulduğunu söyledi.

        Sheinbaum, "Bu durumun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı, tüm bilgilerin sağlanması için ABD Büyükelçisine bir mektup gönderdi. Bu, ulusal güvenlik ve egemenlik meselesidir, dolayısıyla yaşananlar hafife alınacak bir durum değildir." ifadelerini kullandı.

        AA'da aktardığı habere göre; federal yetkililerin iki yabancı ajanın saha operasyonlarına katıldığından haberdar olmadığını aktaran Sheinbaum, Meksika’daki hiçbir eyalet yönetiminin federal kanallar dışında yabancı makamlarla güvenlik işbirliği kuramayacağını vurguladı.

        Yabancı ülke ajanlarının ulusal topraklardaki faaliyetlerinin Anayasa ve Ulusal Güvenlik Yasası ile düzenlendiğini hatırlatan Sheinbaum, "İşbirliğinin mutabakat çerçevesi ve yasalar dahilinde yürütülmesi gerektiği hem ABD hem de eyalet hükümetleri için net olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Sheinbaum, 21 Nisan’daki açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua eyaletinde 2 ABD’li ve 2 Meksikalı yetkilinin öldüğü operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini ve bu operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını söylemişti.

        Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui Moreno ise 19 Nisan’daki açıklamasında, 2 Meksikalı yerel yetkili ve 2 ABD’li büyükelçilik çalışanının, suç örgütlerine ait olduğu belirlenen bir tesise yönelik imha operasyonundan dönüşte kamyonlarının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        ÖLEN 2 ABD'LİNİN CIA PERSONELİ OLDUĞU İDDİASI

        New York Times'ın (NYT) haberine göre, ismini vermek istemeyen konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, ölen ABD'lilere ilişkin açıklamada bulundu.

        Buna göre, yetkililer, ölen 2 ABD vatandaşının, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) personeli olduğunu ileri sürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uçakta rahatsızlanan Rus Orkestra şefi Stadler hayatını kaybetti

        Pegasus Havayolları'nın St. St. Petersburg'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçakta bulunan Dünyaca Ünlü Rus Kemancı ve Orkestra Şefi Sergey Stadler aniden rahatsızlandı. Uçak Romanya Bükreş Havalimanı'na acil iniş yaparken, Rus şef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        G.Saray'a kupa şoku!
        G.Saray'a kupa şoku!
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!