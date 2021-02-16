50 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR



Tutuklanan üç kadın ve beş erkekten biri olan Romero, Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletindeki müfettişler tarafından yapılan açıklamada, yalnızca ilk adı 'Laura' ile çağrıldı.



25 yaşındaki Meksika Güzellik Kraliçesi, suçlu bulunması halinde 50 yıla kadar hapis cezası alabilir.