Meksika mutfağının sevilen lezzeti: Pratik ve kolay etli tako tarifi!
Meksika mutfağı, renkli ve lezzetli yemekleriyle dünya genelinde popülerlik kazanmıştır. Bu mutfağın en sevilen lezzetlerinden biri ise etli tako olarak bilinir. Meksika'nın sokak lezzetlerinden biri olan etli tako, pratik hazırlanışı ve zengin tatlarıyla her damak zevkine hitap etmektedir. İşte sizin için hazırladığımız evde yapabileceğiniz tako tarifi!
Taze tortilla içerisinde bulunan et, sebzeler, salsa ve peynir gibi malzemelerle dolu olan etli tako, hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenektir. Özellikle hazırlanışının kolay olması, yoğun tempoda geçen günlerde bile hızlıca hazırlanabilmesini sağlar. İşte tarifi...
MALZEMELER
Kıymalı harç için:
500 gr az yağlı dana kıyma
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 mor soğan, yemeklik doğranmış
1 bardak domates püresi, 200 gr
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu veya 3 diş ezilmiş sarımsak
1 tepeleme tatlı kaşığı kimyon
1 tepeleme çay kaşığı karabiber
1 tepeleme çay kaşığı chili biber veya acı pul biber
1 çay kaşığı tuz
1 bardak kaynar su, 200 ml
Yarım demet taze kişniş
Ekşi krema için:
100 ml krema
100 gr süzme yoğurt
Yarım limon suyu
1 kase guacamole
12 adet taco kabuğu (marketlerden edinebilirsiniz)
1 lime veya limon, dilimlenmiş
HAZIRLANIŞI
Kıyma ve zeytinyağını geniş bir tavaya alın, orta ateşte suyunu salıp çekene ve iyice kavrulana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin, doğranmış soğanı ekleyip soğan yumuşayana kadar ara sıra karıştırarak pişirmeye devam edin.
Domates püresi, biber salçası, baharatlar, tuz ve kaynar suyu ilave ederek karıştırın. Tavanın kapağı kapalı olarak suyunu tamamen çekene kadar kısık ateşte yaklaşık 15 dakika daha pişirip ocağı kapatın.
Yıkayıp kuruladığınız taze kişnişleri incecik doğrayarak kıymalı karışıma ekleyin.
Ekşi krema için:
Krema ve limonu mikserle iyice çırpın, süzme yoğurdu ekleyerek karışım pürüzsüz hale gelene kadar 2-3 dakika daha çırpın
Temiz bir cam kavanoza aktarıp üzerine tülbent geçirerek 24 saat oda ısısında bekletin.
Bu süre sonunda kavanozun kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın (buzdolabında 2 - 3 saat beklettikten sonra kullanıma hazır hale geliyor).
Servis esnasında: Ekşi kremayı sıkma torbasına geçirin.
Taco kabuklarına kıymalı harçtan birer tepeleme yemek kaşığı pay edin, üzerlerine birer yemek kaşığı guacamole ve en üste ekşi krema sıkarak lime veya limon dilimleriyle servis edin.