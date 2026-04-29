Mel Gibson gizli aşkı Nadia Fares'in ölümüyle sarsıldı

Mel Gibson, bir yüzme havuzu kazası sonucu hayatını kaybeden sevgilisinin ölümüyle yıkıldı.

Dokuz çocuk babası olan Oscar ödüllü oyuncu, Aralık 2025'te eşi Rosalind Ross'tan ayrıldığını doğruladıktan sonra, 2022 yapımı gerilim filmi 'On The Line'da birlikte rol aldığı oyuncu Nadia Fares ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikili, aşklarını hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı.

70 yaşındaki Gibson, sevgilisi Nadia Fares'in kaza sonucu ölümüyle sarsıldı.

11 Nisan'da Fares, Paris'teki lüks bir spor salonunun havuzunda baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılarak tıbbi olarak uyutulan ve komaya sokulan 57 yaşındaki oyuncu, altı gün sonra kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gibson'a yakın kaynaklar, Gibson ve hayatını kaybeden sevgilisi arasında derin bir bağ olduğunu, Fares'in vefatının Gibson'ı derinden üzdüğünü belirtti.

REKLAM

Gibson, 'On The Line' filminde radyo programcısı rolünde başrolü üstlenirken, Fares ise yapımcı olarak yardımcı bir rolde yer aldı. İkili, sette oldukça yakın bir bağ kurdu. 2021'de Paris'te yapılan çekimler sırasında oyuncuların birbirlerine sarıldıklarını gösteren neşeli fotoğraflar ortaya çıktı.

Fares ayrıca kısa süre önce, 2004'teki gişe rekorları kıran filmi 'İsa'nın Çilesi'nin iki bölümden oluşan devam filmi 'İsa'nın Dirilişi'nin Roma'daki setinde yönetmenlik yapan Gibson'ı ziyaret etmişti.

mel Gibson ve Nadia Fares 2021'de bir tenis maçını birlikte seyrederken görülmüştü

'Cesur Yürek' filmi yıldızı Gibson, daha önce Fares hakkında övgü dolu yorumlar yapmış onu "doğanın bir gücü" olarak nitelendirmişti.

Gibson, "O, nadir bulunan bir hassasiyete ve her sahneyi aydınlatan bir zarafete sahip yetenekli bir oyuncu. 'On the Line' filminde onunla çalışmak bir ayrıcalıktı, çok profesyoneldi ve set dışında bile gerçek bir nezaket sergiledi" demişti.

Nadia Fares, Mel Gibson'ı Roma'daki film setinde ziyaret etti