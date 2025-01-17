Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'te, Melek, Cihan'a engel olabilecek mi?

        'Siyah Kalp'te, Melek, Cihan'a engel olabilecek mi?

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam yayınlanan 17'nci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 13:19 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melek, Cihan'a engel olabilecek mi?
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’ dün akşam 17'inci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 4 saat 5 dakika TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı.

        Dizinin 17'nci bölümü; ABC1 20+’da 5.17 izlenme oranı 12.90 izlenme payı, Total’de 5.08 izlenme oranı 13.22 izlenme payı, AB grubunda ise 3.27 izlenme oranı 8.82 izlenme payı elde etti.

        'SİYAH KALP’İN 17'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Sevilay’ın da arabada olduğunu gören Hikmet, panikle onları kurtarmak için harekete geçti ve Cihan’a haber verdi. Etraftakilerin de yardımıyla Sevilay ve Melek kurtuldu. Sağlık kontrolü için hastanede olan Sevilay ve Melek’i Cihan ziyaret etti. Cihan’ın gelişine öfkelenen Nuh sert bir tepki gösterirken Melek de ondan uzak durmasını istediğini söyledi.

        REKLAM

        "Sizin kalbiniz kapkara!";

        Sumru’nun çalıştığı halıcı dükkanını satın almak için hamle yapan Samet ve Hikmet, Tahsin’in planıyla istediğini elde edemedi. Tahsin dükkanı satın aldı ve Sumru işin başına geçti. Esat’ın yerini öğrenen Cihan, onun peşine düştü. Bünyamin ve adamları Esat’ı almaya gitti fakat durum daha da vahimleşti. Esat’ı yakalayan Cihan, onu evden kovmak istedi. Konakta ortalık iyice karıştı. Cihan’ın Esat’a olan tepkisine sert cevap veren Samet, Esat'ın yanında yer aldı. Samet’in bu davranışıyla Cihan, Kapadokya’dan ayrılma kararı aldı.

        Cihan, Esat’ın cezasını kesti;

        Gitmeden önce duygularını anlattığı mektubunu Melek’e ulaştırdı. Mektubu okuyan Melek, Cihan’ın gitmesine engel olmak için havaalanına doğru yola çıktı. Cihan, uçağa biniş için işlemlerini yaptırırken Melek de onu durdurmak için nefes nefese her yerde onu aradı.

        REKLAM

        Cihan’dan Melek’e duygusal veda mektubu;

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        18'İNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “HAYATİ RİSK HENÜZ DEVAM EDİYOR”

        Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından on sekizinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Melek, Cihan’ın gidişini durduramazken Samet’in dava sırasında Sumru’dan boşanmaktan vazgeçmesi tanıtıma damgasını vuruyor. Nuh, çocukken yaşadıklarından dolayı Sevilay’a kaybetme korkusu olduğunu açıklıyor. Tanıtımın finalinde Samet, trafik kazası geçirirken hayati riskinin olması herkesi korkutuyor. Babası için Kapadokya’ya dönen Cihan’ın Melek ile çarpışmasıyla yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

        'Siyah Kalp' 18'inci Bölüm Tanıtımı;

        Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siyah Kalp
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar