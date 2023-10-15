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        Haberler Magazin Melek Mosso: Eşim, "Doğru kadın ile evleniyorum" dedi

        Melek Mosso: Eşim, "Doğru kadın ile evleniyorum" dedi

        Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde nikâh masasına oturmasıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi: Eşim, "Doğru kadın ile evleniyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:21
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        Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti. Düğünü hakkında konuşan Mosso, şunları söyledi: Çok heyecanlıydım. Çok değişik bir süreçmiş. İnsanların anlattığı gibi değilmiş. Sabah uyandığımda sınava girecekmiş gibi hissettim kendimi. Serkan’da ben de çok heyecanlıydık. Düğün sürecinde o kadar rahattım ki... Abartı bir gelinlik değil de daha çok şık ve sade bir şey istiyordum. Eşim de baktı; "Doğru kadınla evleniyorum" dedi.

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        Düğünün Mersin’de evlenmesinin sebebi Melek Mosso’nun akşam orada bir konser verecek olmasıydı. Mosso, konserden elde edilen geliri, deprem bölgesinde evlenmek isteyen çiftlere bağışlayacağını söylemişti. Bununla ilgili de konuşan Mosso, bu konuda şunları söyledi: Biz buna çok önceden karar vermiştik. Depremde zaten Serkan ile birlikte çalıştık. Ben çok hassas biriyim. Oraya da gittim. Düğünün ne kadar zor olduğunu gördük. Bütçeler artıyor. Birilerinin düğününü tam olarak halledelim istiyordum. Beyaz eşyasından, gelinliğine kadar... Baktık dünyada bunu yapan yok. Biz yapalım o zaman dedik. Bu durum olmasaydı da zaten bağış yapacaktım. Düğünümüzden sonra da sahneye ilk ben çıktım. Sonra da diğer sanatçı arkadaşlarımız çıktı. İki çift bulduk bile... Bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Güzellikler dolsun istedik bu düğünde. Doldu da. Pazartesi de balayına çıkıyoruz. Baş başa kalıp ‘Evlendik işte’ demek istiyoruz.

        Yeni projelerinden de bahseden Melek Mosso; “Şu an bazı sanatçıların tribute albümünde seslendirdiğim şarkılar yayınlanacak. İbrahim Erkal albümü var, ‘Çare Gelmez’ şarkısını seslendiriyorum. Onun çıkmasını bekliyoruz. Onun dışında da yeni bir albüm hazırlığı içindeyim. Artık 5 sene oldu kariyerimde. Bu yüzden bir Melek Mosso albümü istiyorum. Hem benim yazdığım hem de sanatçı arkadaşlarımın yazdığı şarkıları seslendireceğim. Evlendim, unumu eledim. Artık albüm zamanı” dedi.

        #Melek Mosso
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