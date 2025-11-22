Habertürk
        Melek Mosso: Yeni aşklara yelken açalım - Magazin haberleri

        Melek Mosso: Yeni aşklara yelken açalım

        Melek Mosso, sevenleriyle buluştu. Eski eşi Serkan Sağdıç ve yeni aşk sorularını yanıtlayan şarkıcı; "O da yeni aşklara yelken açsın, ben de açayım. Herkes mutlu olsun" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 20:46 Güncelleme: 22.11.2025 - 20:46
        "Yeni aşklara yelken açalım"
        İki yıl önce oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile evlenen şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz aylarda tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Bir mekânda sahneye çıkan Mosso, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Eski eşi ve aşk hayatıyla ilgili soruları cevaplayan Melek Mosso; "Yolu açık olsun. O da yeni aşklara yelken açsın. Ben de yeni aşklara yelken açayım. Herkes mutlu olsun" dedi.

        "Yeni aşk var mı? Olacak mı?" sorusuna ise şarkıcı, duygusal bakış açısını yansıtan şu yanıtı verdi; "Yani şu anda yeni bir aşk yok. 'Umarım olmaz' da diyemeyiz. Bunlar tamamen duygularla ilgili. Nereden ne geleceğini bilemeyiz. Biz sanatçıyız, duygusal insanlarız; bir anda bambaşka bir şeye kapılabiliriz. Kapım her şeye açık."

        #Serkan Sağdıç
        #Melek Mosso
