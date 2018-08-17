Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelen 7. bölümünde Yağmur bir kez daha Melek’in hayatını kurtarıp, onu uçurumun kenarından aldı. Yağmur tüm cesaretini toplayıp ilan-ı aşk edecekken, ne diyeceğini anlayan Melek onu susturdu. Melek’i sürekli görmeye devam ederse acısının katlanacağını düşünen Yağmur, huzurevine dönmeye karar verdi. Tüm problemleri sihirli dokunuşlarıyla halleden Yağmur’u geri getirmek için huzurevine giden Çekilmezler Yağmur’u ikna ederek eve dönmesini sağladı.

Melek, kendini onarmak için kimsesiz çocuklara gönüllü öğretmenlik yapmaya başladı. Melek’in çalıştığı kurumdaki tiyatro gösterisine gönüllü olarak çıkan Yağmur ve Çekilmezler, Melek’i karşılarında buldu. Artık Melek ve Yağmur bir masalın başkahramanıydı.

KADRO BAŞARILI İSİMLERDEN OLUŞUYOR

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Ersoy Güler’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan’ın oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öte yandan, Meleklerin Aşkı'nın 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. 8. bölümde; Melike "Hamileyim!" haberiyle herkesi şaşırtırken Yağmur, Ekrem’in elinden zor kurtuluyor. Necmettin’in salon beyefendisi kimliğinden çıktığı tanıtımda çocuklarla körebe oynayan Melek, karşısında Yağmur’u buluyor. Lunaparka giden, birlikte yemek yapan ve aralarındaki buzları eriten ikilinin gönüllerince eğlendiği anlar dikkat çekiyor. Meleklerin Aşkı’nın 8. bölümü 30 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Meleklerin Aşkı 8. bölüm fragmanı:

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