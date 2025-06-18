Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Meliha Diken: Onları güzel analiz ettik - Voleybol Haberleri

        Meliha Diken: Onları güzel analiz ettik

        Milli voleybolcu Meliha Diken, Dominik Cumhuriyeti maçında salona gelen Türk taraftarlara teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Bugünü biz de heyecanla bekliyorduk. Rakibi güzel analiz ettik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 23:05 Güncelleme: 18.06.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Onları güzel analiz ettik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. haftasındaki ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Meliha Diken, "Çok mutluyuz. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Bugünü biz de heyecanla bekliyorduk. Herkese desteği için teşekkür ederiz. Umarım sonraki maçlarda da aynı destek olur. Biz bugün çok keyif aldık. Umarım sonraki maçlarda da aynı performansı gösterebiliriz. Bugün çok fazla defans vardı. Tam olarak ritimlerini bulduklarını düşünmüyorum. Onları güzel analiz ettik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Trump: İran'da rejim düşebilir
        Trump: İran'da rejim düşebilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Son dakika güvenlik iptali
        Son dakika güvenlik iptali
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!