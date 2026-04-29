Melike Şahin'in eşi kimdir? Sedat Arpalık mesleği ne, kaç yaşında?
Şarkıcı Melike Şahin, hamile olduğunu hayranlarına ilk kez sahnede duyurdu. İstanbul’daki konseri sırasında yaptığı sürpriz açıklama, hem dinleyiciler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Bu sevindirici haberin ardından sanatçının özel hayatı yeniden merak konusu olurken, özellikle eşi hakkında yapılan araştırmalar dikkat çekti. Peki Melike Şahin’in eşi Sedat Arpalık kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar haberimizde…
MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ SEDAT ARPALIK KİMDİR, MESLEĞİ NE?
Sedat Arpalık, 2023 yılında şarkıcı Melike Şahin ile evlenen ve iş dünyasında faaliyet gösteren bir isimdir.
Göz önünde olmayı tercih etmeyen Arpalık, magazin dünyasından uzak, daha sakin ve sade bir yaşam sürmeyi seçmiştir. Çiftin evliliği, uzun yıllara dayanan yaklaşık 6 yıllık bir ilişkinin ardından gerçekleşmiştir.
MELİKE ŞAHİN HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI
Türk müziğinin son dönemdeki en güçlü seslerinden biri olan Melike Şahin, özel hayatına dair sevindirici bir gelişmeyi ilk kez sahneden paylaştı.
2023 yılında Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin, sevindiren bir haberle gündeme geldi. Ünlü sanatçı, anne olacağını ilk kez İstanbul’daki konseri sırasında sahnede sevenleriyle paylaşarak müjdeli haberi duyurdu. 37 yaşındaki Şahin’in açıklaması, konseri izleyen hayranları tarafından büyük coşkuyla karşılandı.
"HEYECANLA BU AKŞAMI BEKLİYORDUM"
Hayranlarına büyüyen karnını gösteren şarkıcı, "Umarım iyi akşamlar geçireceğiz. Bu salı akşamınızı benimle geçirmek istediğiniz için çok mutluyum. Günlerdir heyecanla bu akşamı bekliyorum. Konserlerimiz genelde çok güzel geçiyor, bu akşam da tahminimce öyle olur. Alkışlarınızla ve eşliklerinizle bana yardım edin" dedi.