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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi

Oyuncu çift Melis Birkan ile Aras Aydın hayatlarını birleştirdi. İkili sade bir törenle ile dünya evine girdi

  • 01
    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Melis Birkan'ın eşi Aras Aydın kimdir? - Magazin Haberleri

    Pek çok dizi ve filmde rol alan Melis Birkan, meslektaşı Aras Aydın ile evlendi. Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan çift, birlikteliklerini taçlandırdı.
  • 02
    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Melis Birkan'ın eşi Aras Aydın kimdir? - Magazin Haberleri

    Sade bir törenle ile evlenen ikiliyi, bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı.
  • 03
    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Melis Birkan'ın eşi Aras Aydın kimdir? - Magazin Haberleri

    Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi pek çok ünlü isim de düğüne katıldı.
  • 04
    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Melis Birkan'ın eşi Aras Aydın kimdir? - Magazin Haberleri

    "ZOR OLAN HER ŞEY SENİNLE KOLAY OLDU"

    Geçtiğimiz yıl, 32. yaşına sevgilisinin doğum gününü romantik mesajla kutlayan Melis Birkan, "Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. "Olmaz" dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim. İyi ki doğdun Aras'ım..." ifadelerini kullanmıştı.
  • 05
    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Melis Birkan'ın eşi Aras Aydın kimdir? - Magazin Haberleri

    MELİS BİRKAN HAKKINDA

    Melis Birkan, ilköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.
  • 06
    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Melis Birkan'ın eşi Aras Aydın kimdir? - Magazin Haberleri

    Issız Adam'daki performansıyla Sadri Alışık Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Melis Birkan, Avrupa Yakası, Leyla ile Mecnun, İşler Güçler,  Söz ve Sefirin Kızı gibi birçok dizide de rol aldı.
  • 07
    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Melis Birkan'ın eşi Aras Aydın kimdir? - Magazin Haberleri

    ARAS AYDIN HAKKINDA

    Aras Aydın, 4 Ocak 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

    2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

    2012 yılında "Şefkat Tepe" adlı dizide Teğmen Volkan rolünde oynadı. 2014 yılında "Saklı Kalan" adlı dizide rol aldı.

    2014-2015 seneleri arasında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide "Emre Yiğit" rolünde oynadı.

    2015-2016 tarihleri arasında "İnadına Aşk" adlı dizide "Polat Barutçu" rolünde oynadı.

    2016 yılında "N’olur Ayrılalım" adlı dizide rol aldı. Dizinin başrollerinde Aras Aydın'la birlikte Nilay Duru, Gürgen Öz, Nilperi Şahinkaya yer aldı. Aynı yıl yönetmenliğini Türkân Derya ve Murat Aksu'nun yaptığı "Altınsoylar" adlı dizide "Oğuz Bakır" rolünü canlandırdı. Ardından "Oğlan Bizim Kız Bizim" adlı sinema filminde Melis Babadağ ile başrolü paylaştı.

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