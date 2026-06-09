Melis İşiten: Ada ilkokulu bitirdi
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, kızları Ada'nın ilkokul mezuniyetinde bir araya geldi. İşiten, o anları "İş bu noktaya geldi. Ada ilkokulu bitirdi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 09 Haziran 2026 - 21:06 Güncelleme:
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Oyuncu çift Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2014 yılında evlenmiş, 2016'da kızları Ada'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.
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2019 yılında yollarını ayıran ikili, boşanmalarının ardından dostluklarını sürdürerek kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.
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Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızları Ada, ilkokul eğitimini tamamladı. Eski eşler, bu kez kızları Ada'nın mezuniyet töreninde buluştu.