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        Haberler Magazin Melis İşiten: Ada ilkokulu bitirdi - Magazin haberleri

        Melis İşiten: Ada ilkokulu bitirdi

        Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, kızları Ada'nın ilkokul mezuniyetinde bir araya geldi. İşiten, o anları "İş bu noktaya geldi. Ada ilkokulu bitirdi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 21:06 Güncelleme:
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        Oyuncu çift Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2014 yılında evlenmiş, 2016'da kızları Ada'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

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        2019 yılında yollarını ayıran ikili, boşanmalarının ardından dostluklarını sürdürerek kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

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        Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızları Ada, ilkokul eğitimini tamamladı. Eski eşler, bu kez kızları Ada'nın mezuniyet töreninde buluştu.

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        "ADA İLKOKULU BİTİRDİ"

        Mezuniyetten çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Melis İşiten, gönderisine, "İş bu noktaya geldi. Ada ilkokulu bitirdi" notunu düştü.

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