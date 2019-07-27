Sürpriz ayrılıkla ilgili çift; 'Anlaşmalı olarak boşanıyoruz, boşanma nedeni de yaşadığımız görüş ayrılıkları' açıklamasını yapmıştı. İkili kararın ardından evlerini de ayırmıştı.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde boşanma durumunun çocukları Ada’yı etkilemediğini şu sözlerle açıklamıştı:

"BAKALIM NEREYE VARACAK?"

30 yaş kendisini gelişiyle belli etti. Çok okuduğum, çok öğrendiğim, çok çalıştığım, çok büyüdüğüm bir yaş olacak belli. Kafamı okumaktan, yazmaktan, çalışmaktan kaldıramıyorum. Bakalım nereye varacak? Bir süre burayı kulis fotoğraflarıyla donatırım ben.

Not: Çocuğu okula başlayan ana dramı bilir misiniz? Hele işi akşam olan analar? Gündüz elimi kolumu nereye sokacağımı bilemiyorum resmen. Bir de özlemek falan. Çok delice. Sonra okuldan alıp akşam iş saatine kadar mıncır.

"TRAVMA DİYE BİR ŞEY YOK"

Ha ayrıca! Çocuk konusu açılmışken öğrendiğim bir gerçeği belirteyim; travma diye bir şey yok. Olay karşısında büyüklerin (!) tutumları, davranışları, duyguları o olayı travmatik hale getirendir. Kısacası "No drama"

SOYADINI SİLDİ!

Melis Kaygılaroğlu boşanmadan önce sosyal medya hesabında değişikliğe gitti. Ünlü oyuncu eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun soyadını silip bekarlık soyadına geri döndü. Bu detay dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.