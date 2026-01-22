Melis Sezen'den Bali'de dans performansı

Yer mekân fark etmeksizin her yerde dans hünerlerini sergileyen ve bunu sosyal medya aracılığı ile çektiği video paylaşımlarıyla gözler önüne seren Melis Sezen, yeni bir paylaşımda bulundu.

Tatil yapmak için Bali'ye giden Melis Sezen, sahilde dans etti. O anları kayda alan Sezen, dans videosunu da takipçileriyle paylaştı.