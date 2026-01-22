Habertürk
        Melis Sezen'den Bali'de dans performansı

        Melis Sezen'den Bali'de dans performansı

        Tatil yapmak için Bali'ye giden oyuncu Melis Sezen, sahilde dans hünerlerini sergiledi

        Giriş: 22.01.2026 - 09:17 Güncelleme: 22.01.2026 - 09:34
        Bali'de dans vakti
        Yer mekân fark etmeksizin her yerde dans hünerlerini sergileyen ve bunu sosyal medya aracılığı ile çektiği video paylaşımlarıyla gözler önüne seren Melis Sezen, yeni bir paylaşımda bulundu.

        Tatil yapmak için Bali'ye giden Melis Sezen, sahilde dans etti. O anları kayda alan Sezen, dans videosunu da takipçileriyle paylaştı.

        #Melis Sezen
        #bali
        #dans
