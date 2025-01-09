Melis Sözen ve Deniz Işın, sektördeki tekelleşmeye sert tepki gösterdiler

Bunların yanı sıra Burcu Biricik, sektörde tekelleşmeden şikâyetçi olduğu yönünde şöyle bir paylaşımda bulunarak tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Burcu Biricik'in açıklaması şöyle;

"Niye böyleyiz biz?

Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleki etiği ahlakı, bu koca sektörde var olmaya nefes almaya, mesleğini icra etmeye çalışan fakat bir türlü fırsat yaratılamayan, yaratılmadığı gibi köstek de olunan onlarca yetenekli (genel) sektör insanını, o koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük."

Burcu Biricik'in paylaşımıyla Ayşe Barım'a tekelleşme konusunda göndermede bulunduğu yorumları yapıldı. Zira; Rekabet Kurumu; Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı. Soruşturma açılan teşebbüsler arasında ID İletişim de yer alıyor.