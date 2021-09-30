ÖZ BABASININ CİNSEL İSTİSMARINA UĞRAMIŞ

Öte yandan ünlü oyuncunun öz babasının cinsel istismarına maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü oyuncuya, Twitter'da #YalnızDeğilsinMelisaDöngel etiketi altında binlerce destek mesajı atılmıştı.

Ünlü isimler de oyuncuya destek vermişti. Kerem Bürsin, "Canım Melisa'm, hep yanındayım. Senin için hep buradayım!" demişti. Defne Samyeli ise, "Gücünü, artan başarılarını alkışlayacağımız günleri heyecanla bekliyorum. #YalnızDeğilsinMelisaDöngel... Hayata duyduğumuz güveni önce anne-babadan alıyoruz. Ya da alamıyoruz… Böyle bir travmadan silkelenip hayata sarılan, küçük kız kardeşine hem anne hem baba olmak için çalışan Melisa Döngel!" ifadelerini kullanmıştı.