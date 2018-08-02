Melisa Şenolsun kimdir? sorusu, dün akşam ekranlara gelen yeni dizi Nefes Nefese'nin ardından sorulmaya başlandı. Melisa Şenolsun dizide Rüya isimli başrol karakterine hayat veriyor. Dizi hikayesiyle dikkatleri üstüne çekerken oyuncu kadrosunda Melisa Şenolsun, Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Gülçin Santırcıoğlu, Macit Sonkan ve Zeyno Eracar gibi isimlere yer vermesiyle de iddialı bir başlangıç yaptı. Nefes Nefese'de Rüya karakterini canlandıran Melisa Şenolsun'un hayatından kesitler haberimizde.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996, İzmir doğumlu. 21 yaşındaki dizi oyuncusu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun kardeşidir. Kariyerine 2015 yılı Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başlamıştır. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda çalışmıştır. Kiralık Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Ondan sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Mert Yazıcıoğlu'yla birlikte Ceren karakteriyle başrol olarak yer almıştır. Melisa Şenolsun, 2017 yılındaBabam isimli sinema filminde Feride karakteriyle başrol olmuştur.

NEFES NEFESE RÜYA KIRAN KİMDİR?

23 yaşındaki Rüya güzel, duru, narin ama olmadık tehlikelere atılabilecek kadar da gözü kara bir kızdır. Annesini bulmak için Berlin'den çıkıp Suriye'ye gitmeye cesaret etmesi de hep bu gözü karalıktan. Ama ilk bakışta öyle değildir, anlaşılmaz. Rüya, uzak ellerde, hep aile yüzüne hasret yaşamıştır.

O yüzden mahzun bir yanı vardır Rüya’nın. Ama güçsüz değil... Birbirlerine yoldaş oldukları yıllar içinde Rüya babasına, babası Rüya’ya düşmüş. Ayaz ve Rüya dünyanın birbirine en düşkün baba-kızıdır.

Rüya’ya gelen bir mektupla annesinin yaşadığını öğrenir. Her şey annesini bulmaya karar verdiğinde başlar.

NEFES NEFESE 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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