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        Haberler Sağlık Meme kanserini üreterek yendi

        Meme kanserini üreterek yendi: 74 yaşında hayata yeniden tutundu

        Samsun'da Canik Belediyesi'nin Hanım Konakları'nda verilen mesleki eğitimlere katılan 74 yaşındaki meme kanseri hastası Huriye Kaynak, dokuma çantalar, abajurlar ve el emeği ürünler üreterek hem hastalıkla mücadelesinde moral buldu hem de sosyal hayata yeniden karıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:58 Güncelleme:
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        Meme kanserini üreterek yendi

        Samsun'da Canik Belediyesi tarafından kadınların ücretsiz sertifikalı ve uygulamalı mesleki eğitimlerle buluştuğu Hanım Konakları, 74 yaşındaki meme kanseri hastası Huriye Kaynak'ın yeniden hayata tutunmasına vesile oldu. Dokuma çantalar, abajurlar ve çeşitli el sanatları ürünleri üreten Kaynak, hem üretmenin hem de sosyalleşmenin kendisine güç verdiğini söyledi.

        İstanbul'da uzun yıllar süren çalışma hayatının ardından memleketi Samsun'a dönen Huriye Kaynak, yaklaşık 8-9 yıldır Canik Belediyesi'nin Hanım Konakları'nda düzenlenen kurslara katıldığını belirtti.

        Üretmenin kendisini hayata bağladığını ifade eden Kaynak, "40 küsur yıl İstanbul'da iş hayatım oldu. Daha sonra memleketime döndüm. Samsun'da 8-9 yıldır bu tür kurslara katılıyorum. Çok güzel dikişler diktik, nakışlar yaptık. Dokuma çantalar, abajurlar ve birçok el emeği ürün üretiyoruz. Bu kurslarla günlerimi dolu dolu geçiriyorum" dedi.

        "BU HASTALIĞI YAPTIĞIM İŞLE ATLATTIM"

        Meme kanseriyle mücadele ettiğini ve yalnız yaşadığını anlatan Kaynak, kursların kendisi için adeta bir terapi olduğunu söyledi. Kaynak, "Aynı zamanda bir onkoloji hastasıyım. Yalnız yaşıyorum, kimsem yok. Buradaki bütün arkadaşlar bana kardeş oldu. Ben bu hastalığı yaptığım işle atlattım. Canik Belediyesi'nin açmış olduğu Safiye Hanım Konağı'nda kurs görüyorum. Doktorum bana, 'Asla aktivitelerden geri kalmayacaksınız' dedi. Ben de buna uydum. Yürüyerek gidip geliyorum. Orman içinde olduğu için hem spor yapıyorum hem temiz hava alıyorum. Sosyalleşiyorum. Belediyemize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Hanım Konakları'nda eğitim alan kadınların ürettiği el emeği ürünler sergilerde de yer alırken, Huriye Kaynak'ın hazırladığı dokuma çantalar ve dekoratif abajurlar da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Canik Belediyesi tarafından sürdürülen eğitim programları sayesinde kadınlar hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyal yaşamın içinde aktif rol alarak üretime katkı sağlıyor.

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