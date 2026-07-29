Ocak ayında ons başına 5.595 dolarla tarihi zirvesini gören altın, ikinci çeyrekte yaşanan sert satışların ardından analistlerin beklentilerinde de aşağı yönlü revizyona neden oldu. Reuters'ın son üç haftada 29 analist ve trader ile gerçekleştirdiği ankete göre, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı beklentisi 4.916 dolardan 4.509 dolara, 2027 beklentisi ise 5.100 dolardan 4.610 dolara indirildi. Böylece Reuters anketlerinde altın tahminleri, 2023'ün sonundan bu yana ilk kez aşağı çekilmiş oldu.

GERİ ÇEKİLMEYE RAĞMEN GÖRÜNÜM POZİTİF

Analistler, altının tarihi zirvesinden sonra yaşadığı düzeltmede İran savaşı sonrası yükselen enflasyon endişeleri ve faiz artırımı beklentilerinin etkili olduğunu belirtiyor. Ancak fiyat tahminleri aşağı revize edilse de altının güvenli liman özelliğini koruduğu ve uzun vadeli görünümünün desteklenmeye devam ettiği ifade ediliyor.

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MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI DESTEK SAĞLAYACAK

Ankete katılan uzmanlar, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla sürdürdüğü altın alımlarının fiyatlar için en önemli destek unsurlarından biri olmayı sürdüreceğini vurguladı. ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler, jeopolitik belirsizlikler ve dolar dışı rezerv arayışının merkez bankalarının altın talebini canlı tutacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırım talebinde yavaşlama yaşansa bile merkez bankalarının güvenilir alıcı olmaya devam edeceği öngörülüyor.

MÜCEVHER TALEBİNDE ZAYIFLAMA BEKLENTİSİ

Raporda, yüksek altın fiyatlarının başta Hindistan ve Çin olmak üzere önemli tüketici ülkelerde mücevher talebini baskılamasının beklendiği kaydedildi. Özellikle Hindistan'da ithalat vergilerindeki artışın da talep üzerinde ilave baskı oluşturabileceği ifade edildi.

GÜMÜŞ TAHMİNLERİ DE DÜŞÜRÜLDÜ

Reuters anketinde gümüş fiyat beklentileri de aşağı yönlü revize edildi. Analistler, 2026 yılı için ortalama gümüş fiyatının ons başına 72 dolar olacağını öngördü. Zayıf sanayi aktivitesi ve güneş enerjisi sektöründeki talebin yavaşlaması kısa vadede fiyatları baskılayan unsurlar arasında gösterilirken, yapay zekâ, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji yatırımlarının uzun vadede gümüş talebini desteklemesi bekleniyor.