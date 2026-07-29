Ben Affleck'in evinde hayatını kaybeden annesinin ölüm nedeni belli oldu

Hollywood yıldızları Ben Affleck ve Casey Affleck kardeşlerin annesi geçen ay hayatını kaybetti. 2 Haziran'da hayata veda eden Chris Anne, 83 yaşındaydı.

Chris Anne'in, Ben Affleck'in evinde misafir olduğu ve sabah saatlerinde oğlunun evinde öldüğü öğrenildi.

Yapılan incelemeler sonucu Anne'in ölüm nedeni belli oldu. Buna göre Affleck'in annesi, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti; bu ölümde birkaç aydır mücadele ettiği pankreas kanseri de etkili bir faktör oldu.

Aralık 2025'te kanser teşhisi konulduktan sonra Chris Anne'e altı ay ömür biçilmişti. Ölüm ilanında, Chris Anne'in teşhisten sonraki en büyük dileğinin, torununun liseden mezun olduğunu görmek olduğu belirtildi. İlanda, "Bunu başardı ve 31 Mayıs 2026'da ailesiyle birlikte mezuniyet törenine katıldı. İki gün sonra, uykusunda huzur içinde vefat etti" denildi.

Harvard Üniversitesi'nden mezun olan Chris Anne, 2008'de emekli olmadan önce 30 yılı aşkın bir süre devlet okullarında öğretmen olarak çalıştı.

Anne, Barack Obama'nın seçim kampanyasında gönüllü olarak yer aldı ve Filistin'deki Su Adaleti İttifakı'nda organizatör olarak görev yaptı.

53 yaşındaki Ben ve 50 yaşındaki Casey Affleck, Chris Anne'in eski eşi Timothy Affleck ile evliliğinden dünyaya geldi. İki kardeş de hayatları boyunca annelerinin kariyerleri ve kişisel gelişimleri üzerindeki etkisinden övgüyle söz etti.