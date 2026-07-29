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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple ilk kez 5 trilyon doları gördü

        Apple ilk kez 5 trilyon doları gördü

        ABD'li teknoloji devi Apple, hisselerindeki yükselişle dün işlemler sırasında piyasa değerini ilk kez 5 trilyon doların üzerine taşıdı. Gün içi işlemlerde 5,036 trilyon dolara kadar ulaşan şirket, bu eşiği aşan tarihteki ikinci halka açık şirket oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 11:09 Güncelleme:
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        Apple ilk kez 5 trilyon doları gördü

        Yapay zekâ harcamalarına daha temkinli yaklaşımı ve güçlü finansal performansıyla yatırımcıların ilgisini çeken Apple, salı günü New York borsasında yüzde 2'ye yaklaşan yükselişle hisse başına 342,89 doları gördü. Bu seviyede şirketin piyasa değeri yaklaşık 5,036 trilyon dolara ulaştı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde hisselerdeki kazançların bir kısmının geri verilmesiyle piyasa değeri yeniden 5 trilyon doların altına indi.

        Apple böylece, daha önce bu eşiği geçen Nvidia'nın ardından 5 trilyon dolarlık piyasa değerini gün içinde aşan ikinci şirket olarak kayıtlara geçti. Son verilere göre Apple'ın piyasa değeri yaklaşık 4,99 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

        Apple hisseleri 2026'da şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 değer kazandı.

        Analistler, Apple hisselerindeki yükselişte şirketin yüksek nakit yaratma kapasitesi, yapay zekâ yatırımlarında rakiplerine kıyasla daha düşük sermaye harcaması yapması ve yaklaşan bilanço açıklamasına yönelik güçlü beklentilerin etkili olduğunu belirtiyor. Şirket ayrıca ABD'de Klarna iş birliğiyle yeni cihaz kiralama programını da devreye aldı.

        DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİ

        Sıra Şirket Piyasa değeri (trilyon $)
        1 Apple 4,99
        2 Nvidia 4,78
        3 Microsoft 3,8
        4 Alphabet (Google) 3,3
        5 Amazon 2,6
        6 Meta 2,3
        7 Broadcom 2,0
        8 TSMC 1,9
        9 Tesla 1,8
        10 Berkshire Hathaway 1,3
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