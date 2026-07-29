Apple ilk kez 5 trilyon doları gördü

Yapay zekâ harcamalarına daha temkinli yaklaşımı ve güçlü finansal performansıyla yatırımcıların ilgisini çeken Apple, salı günü New York borsasında yüzde 2'ye yaklaşan yükselişle hisse başına 342,89 doları gördü. Bu seviyede şirketin piyasa değeri yaklaşık 5,036 trilyon dolara ulaştı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde hisselerdeki kazançların bir kısmının geri verilmesiyle piyasa değeri yeniden 5 trilyon doların altına indi.

Apple böylece, daha önce bu eşiği geçen Nvidia'nın ardından 5 trilyon dolarlık piyasa değerini gün içinde aşan ikinci şirket olarak kayıtlara geçti. Son verilere göre Apple'ın piyasa değeri yaklaşık 4,99 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Apple hisseleri 2026'da şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 değer kazandı.

Analistler, Apple hisselerindeki yükselişte şirketin yüksek nakit yaratma kapasitesi, yapay zekâ yatırımlarında rakiplerine kıyasla daha düşük sermaye harcaması yapması ve yaklaşan bilanço açıklamasına yönelik güçlü beklentilerin etkili olduğunu belirtiyor. Şirket ayrıca ABD'de Klarna iş birliğiyle yeni cihaz kiralama programını da devreye aldı.

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