Uğurcan Çakır: Galatasaray bizi layık görürse kaptan olmak isterim!

"BEŞ SENE ŞAMPİYON OLUP REKOR KIRMAK OKAN HOCAMIZA YAKIŞIR"

Beş sene üst üste şampiyon olan bir kadronun parçası olmak istediğini söyleyen Çakır, “Evet çünkü bir rekor olacak Türkiye'de. Bundan önce sayın Fatih Terim hocamız başarmıştı. Şimdi Okan hocamız dört sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Ben de son senesinde Galatasaray'daydım. Okan hocamıza yakışır beş sene şampiyon olup rekor kırmak. Takım arkadaşlarım da var. Dört sene üst üste şampiyonlukta olan takım arkadaşlarım da var. Abdülkerim, Yunus, Lucas. Onlar da beş sene üst üste şampiyon olup rekor kırıp, tarihe geçmek isteyeceklerdir. Ben de onlara yardımcı olmak istiyorum. İnşallah bunu başarabiliriz” ifadelerinde bulundu.

"ZATEN RAKİP OLARAK DA ONLARIN SAYGISINI GÖRÜYORDUM"

Galatasaray'a gelmeden önce sarı-kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği saygıyı gördüğünü, transferinin ardından da büyük ilgiyle karşılandığını söyleyen Uğurcan Çakır, “Taraftarlar çok etkiledi. Çok büyük, çok fazla taraftarı var. Bu beni çok etkilemişti. İlk iç saha maçı özellikle benim için güzel bir duyguydu. Zaten rakip olarak da onların saygısını görüyordum. Buraya geldiğimde beni çok güzel karşıladılar. Ben de elimden geldiğince onların yüzünü kara çıkartmamak için çok çalışıp onlara layık olmaya çalışacağım. İyi performans göstermeye çalışacağım. İnşallah bu sene özellikle hedefim bu” dedi.