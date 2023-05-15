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Memleket Partisi Sinop İl Teşkilatı toplu istifa etti

Memleket Partisi Sinop İl Teşkilatı toplu istifa etti. İl Başkanı Serdar Başağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Yaşanan olaylar neticesinde gördüğüm lüzum üzerine atama ile görevlendirildiğim Sinop İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi açıklamak istiyorum. Umarım seçim sonuçları halkımız ve güzel Sinop’umuz için hayırlı olur" dedi

Memleket Partisi Sinop İl Teşkilatı toplu istifa etti
İHA

Memleket Partisi Sinop İl Teşkilatı toplu istifa etti. Önce Memleket Partisi Sinop 1. Sıra Milletvekili Adayı Hasan Çorum, ardından İl Başkanı Serdar Başağaoğlu istifasını duyurdu. Devamında ise il teşkilatından toplu istifa açıklaması yapıldı.

Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Serdar Başağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Yaşanan olaylar neticesinde gördüğüm lüzum üzerine atama ile görevlendirildiğim Sinop İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi açıklamak istiyorum. Umarım seçim sonuçları halkımız ve güzel Sinop’umuz için hayırlı olur" dedi.

Milletvekili adayı Hasan Çorum ise Muharrem İnce'nin seçmelerini, teşkilatlarını ve milletvekili adaylarını yarı yolda bıraktığını söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.

Milletvekili adayı ve il başkanının istifasının ardından ise Memleket Partisi İl Teşkilatı, toplu şekilde istifa ettiğini duyurdu. Partiden yapılan açıklamada, seçime 3 gün kala Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin parti içinde büyük yıkıma neden olduğu kaydedildi.

Toplu istifa kararını, İnce'nin istifasından sonra aldıklarını ifade eden teşkilat üyelerinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bizleri arkamızdan vuran hiç kimseyle bir dakika daha aynı çatıda bulunmamak adına il teşkilatları ve ilçe başkanları olarak haklarımızı helal etmeyerek istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla sunarız."

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