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Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerinden biri olan Hatay'ı da büyük ölçüde etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ünlüler camiasından da destekler gelmeye devam ederken, Gaziantepli olan tanınmış isimler sosyal medyada yardım çığlıkları attı. Birçoğu Gaziantep’te yaşayan akrabasını kaybederken, bir kısmı da halen umutlu bekleyişini sürdürüyor. İşte Gaziantepli olan ünlü isimler...

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  • Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler

    ALİCAN YÜCESOY

    Oyuncu Alican Yücesoy'un anne tarafı Bulgaristan, baba tarafı ise Gazianteplidir.
  • Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler

    BURAK ÖZÇİVİT

    İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu Burak Özçivit aslen Gazianteplidir.
  • Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler

    TANSEL ÖNGEL

    Oyuncu Tansel Öncel, annesinin ve babasının öğretmen olmasından dolayı görevli oldukları Gaziantep’te dünyaya gelmiştir.
  • Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler

    EBRU GÜNDEŞ

    İstanbul’da doğan Ebru Güneş, aslen Gazianteplidir.
  • Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler

    EMRE BELÖZOĞLU

    1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emre Belözoğlu aslen Gazianteplidir.
  • Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler

    GÖKHAN ÖZOĞUZ

    Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz baba tarafından aslen Gaziantep’lidir.
  • Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler

    HAZAL KAYA

    1 Ekim 1990 yılında Konya’da doğan Hazal Kaya’nın ailesi aslen Gazianteplidir.
  • Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler

    MEHMET DİNÇERLER

    Mehmet Dinçerler baba tarafından aslen Gaziantep’lidir.
  • Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler

    NAİL KIRMIZIGÜL

    Oyuncu Nail Kırmızıgül, 1965 yılında Gaziantep’te dünyaya gelmiştir.
  • Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler

    TÜRKÜ AKBAYRAM

    Türkü Akbayram'ın usta sanatçı olan babası Edip Akbayram Gazianteplidir.
  • Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler

    YAĞMUR ATACAN

    Yağmur Atacan, 1983 yılının Mayıs ayında Gaziantep’te dünyaya gelmiştir.
  • Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler

    KENAN DOĞULU

    Kenan Doğulu, aslen Gazianteplidir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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