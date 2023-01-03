TAHMİNİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Maaşlara tahminlere göre zam yapılması halinde hali hazırda en düşük kamu personeli maaşı 15/1 lise mezunu hizmetliler için 8 bin 435 lira olarak ödeniyor.

Refah payı artışı yapılması halinde ise bu oranlar daha da yükselecek. Kesin verileri ise 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.