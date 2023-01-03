Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memur zammı netleşiyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşlarında son dakika gelişmeleri... Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ile memur zammı netlik kazanacak. Milyonlarca memur 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah artışı ile yeni memur maaşı ile ilgili hesaplamalar yapıyor. İşte 3 Ocak yani bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon farkı ile 2023 en düşük memur maaşı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Memur maaş zammı hesaplama | Ocak 2023 memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık oran netleşti!

    Asgari ücret zammının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasıyla gözler TÜİK verilerine ve bu kapsamda belirlenecek zam oranlarına çevrildi. Memur maaş zammında son durum yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri ile zam oranları netlik kazanacak. Peki, 2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte en düşük memur maaşı tahminleri ile güncel memur maaşları tablosu...
  • Memur maaş zammı hesaplama | Ocak 2023 memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık oran netleşti!

    MEMUR ZAMMI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10:00'da Aralık ayı enflasyon oranı için açıklamada bulunacak. TÜİK'in açıklaması sonrası memur enflasyon farkı ile beraber refah payı hariç memur zammı 2023 açıklanacak.
  • Memur maaş zammı hesaplama | Ocak 2023 memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık oran netleşti!

    MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranının toplamı emekli ve memur zammı olacak. Son 6 aylık enflasyon farkı toplamı ise 3 Ocak 2023 yani bugün Aralık ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla netleşecek. 
  • Memur maaş zammı hesaplama | Ocak 2023 memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık oran netleşti!

    TAHMİNİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Maaşlara tahminlere göre zam yapılması halinde hali hazırda en düşük kamu personeli maaşı 15/1 lise mezunu hizmetliler için 8 bin 435 lira olarak ödeniyor.

    Refah payı artışı yapılması halinde ise bu oranlar daha da yükselecek. Kesin verileri ise 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.
  • Memur maaş zammı hesaplama | Ocak 2023 memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık oran netleşti!

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REFAH PAYI SİNYALİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek refah kaybını gidermekte kararlıyız" dedi.
  • Memur maaş zammı hesaplama | Ocak 2023 memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık oran netleşti!

    Çalışanların aldıkları maaşlardan enflasyon oranı düşüldükten sonra yapılan artıştan hesaplanarak ödenen refah payının yılbaşında yüzde 5 ile 10 arasında verilmesi gündeme geldi. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.