Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TEMMUZ 2026 SON DAKİKA | Memur maaşı ne kadar olacak?

        Memur zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur maaşı ne kadar olacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, emekli ve memur zammında 3 aylık enflasyon farkı açıklık kazandı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde yüzde 1.94, yıllık enflasyon yüzde 30.87 olarak açıklandı. Oluşan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı hesaplaması yapılmaya başlandı. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak, memura 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla yüzde kaç gelecek? İşte 2026 Temmuz memur maaş zammı hesaplama tablosu...

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 23:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Memur maaş zamında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi ocak ayında en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya yükseltilmişti. Memur zammı, ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre yılda iki kez belirlenmektedir. Peki, Memur maaşı ne kadar olacak? Memura enflasyon farkı ile yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

        2

        2026 MART ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        TÜİK Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Mart ayında enflasyon yıllık yüzde 30.87, aylık olarak ise yüzde 1.94 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.82 olarak hesaplandı.

        Mart verisiyle beraber TÜFE'deki 3 aylık artış yüzde 10.04'e ulaştı.

        Memur ve memur emeklileri 3 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 6,07 oranında zammı şimdiden hak etti.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.

        4

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        5

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        6

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
