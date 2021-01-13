Memur maaşları en kadar zamlandı? Bilindiği üzere memur maaşları toplu sözleşmeye göre zamlanıyor. Ancak her yılbaşında ve Temmuz ayında bir önceki 6 ayın enflasyon oranlarıyla sözlşemedeki zam oranı arasındaki fark da yeni yapılacak zamma eklendiği için memur maaş zammı son 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli oluyor. Peki, bu yıl memur maaş zammı ne kadar?