Zamlı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyor. Peki, "Maaş farkları ne zaman yatacak?" İşte 2024 Temmuz memur ve emekli maaş farklarının yatacağı tarih...