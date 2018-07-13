Mur ve emeklilerin, yılın ikinci yarısında yani Temmuz ayında yapılan zamla yüzleri güldü. Enflasyon oranındaki artşa bağlı olarak yapılan zam sonrası memur ve emekliler yapılan zam miktarını araştırmaya başladı. Peki, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte memur ve emekli temmuz zammı...

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Maliye Bakanlığı (yeni adaıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı) tarafından enflasyon açığındaki artışa bağlı olarak memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında zam yapıldı. Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 oranında artış yapılacak. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9,17 oranında artış sağlandı.

Memur ve emeli Temmuz zammı sonrası;

En düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya,

En düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseldi.

Bakanlıktan, bu yılın Temmuz döneminde kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatıldı. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileriyle memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, geçen yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5,69 artış yapıldığı belirtildi.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da geçen yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 5,69 artırıldığına işaret edilen açıklamada, temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3,5 artış öngörüldüğü bildirildi.

Bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,17 olarak gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9,17 oranında artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir."

Açıklamada, maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemelerin dahil edilmediği, aile ve çocuk yardımı ödeneğinin ise eklendiği belirtildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuğun (0-6 yaş grubu ve diğer) da esas alındığı vurgulandı.

Ocak ve Temmuz dönemleri memur maaşları şöyle:

UNVANLAR Derece NET GÖREV AYLIĞI 2018 Ocak 2018 Temmuz MÜSTEŞAR 1/4 11.064 11.978 GENEL MÜDÜR 1/4 9.709 10.507 ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) 1/4 5.098 5.519 MEMUR (Üniversite Mezunu) 9/1 3.136 3.387 ÖĞRETMEN 1/4 3.927 4.247 KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 8.901 9.651 BAŞKOMİSER 3/1 5.095 5.516 POLİS MEMURU 8/1 4.457 4.823 UZMAN DOKTOR 1/4 6.064 6.568 HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 5/1 3.814 4.124 MÜHENDİS 1/4 5.204 5.634 TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1 3.265 3.527 PROFESÖR 1/4 8.384 9.089 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.939 5.347 VAİZ 1/4 4.082 4.415 AVUKAT 1/4 4.967 5.377

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TEMMUZ ZAMMI SONRASI EMEKLİ MAAŞI

Emekli maaşları Temmuz ayında yüzde 5,17 puan enflasyon farkı ile yeni şeklini aldı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 940 liradan 1026 TL'ye çıkarıldı. En düşük memur emeklisi 2075 TL oldu. Esnaf emeklisi maaşı 1.249 lira, çifçi maaşı ise 1.178 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.