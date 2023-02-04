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Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu?

Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında zamlanan memur ve memur emeklisi Ocak ayında yüzde 30 oranında arttı. Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Temmuz zammına çevrildi. İşte, 2023 Memur zammı enflasyon farkı detayları...

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  • Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

    Memur emeklisi ve memur enflasyon farkı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşmişti. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Yılda iki kez zamlanan memur maaşları için ilk veri açıklandı. Ocak ayında TÜFE yüzde 6,65, Yİ-ÜFE yüzde 4,15 artış gösterdi. İşte, 2023 Memur enflasyon farkı hakkında merak edilenler...
  • Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

    OCAK AYI MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20’ye çıkmış oldu.
  • Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU!

    En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.17 Oca 2023
  • Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

    ZAM FARKLARI ÖDENMEYE BAŞLANDI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerin zam farkının yatırılacağı tarihi açıkladı. Emekli maaş zammı ve ek gösterge farkları, 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlandı.
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    OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

    Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 6,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu.
  • Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

    2023 MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yılın ilk 6 ayının enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

    Ocak ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 6,65 olarak açıklandı. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zammı oranının netleşmesi bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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