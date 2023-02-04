OCAK AYI MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20’ye çıkmış oldu.