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Memur maaş zammında son hesaplamalar Aralık ayı enflasyon tahminleri sonrası netleşti

Memur maaş zammı Aralık ayı enflasyon tahminleriyle birlikte neteleşmeye başladı. Kesin zam oranları ise 3 Ocak Salı günü Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. İşte uzmanlar tarafından yapılan son hesaplamalar...

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  • MEMUR ZAMMI 2023 | 2 gün kaldı! İşte Aralık ayı enflasyon tahminleri sonrası memur maaş zammı 2023 tahminleri

    Memur maaş zammı öncesi heyecanlı geri sayım sürüyor. 3 Ocak salı günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon artış oranı ile son 6 ayın enflasyon artış oranı netleşmiş olacak. Kesin veriler henüz açıklanmamışken Aralık ayı enflasyon tahminleri doğrultusunda güncel hesaplamalar yapıldı. İşte 2023 memur zammı tahminleri...

     
  • MEMUR ZAMMI 2023 | 2 gün kaldı! İşte Aralık ayı enflasyon tahminleri sonrası memur maaş zammı 2023 tahminleri

    MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA SEYYANEN Mİ OLACAK?

    Bilindiği gibi seyyanen zam, maaşı kaç TL olursa olsun tüm memurlara birden aynı zammın yapılması anlamına geliyor. Seyyanen zam yapıldığında tüm memur maaşlarına aralarındaki fartk gözetmeksizin örneğin bin TL oranında zam yapılıyor. Bu durumda ise maaş farklarına göre genellikle artış oranı büyük fark gözettiğinden yüzdelik anflasyon artış oranına göre memurlara zam yapılıyor. 2023 Ocak ayı memur zammının da yüzde olarak yapılması bekleniyor.
  • MEMUR ZAMMI 2023 | 2 gün kaldı! İşte Aralık ayı enflasyon tahminleri sonrası memur maaş zammı 2023 tahminleri

    MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA NE KADA ROLACAK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netelşemiş olacak.
  • MEMUR ZAMMI 2023 | 2 gün kaldı! İşte Aralık ayı enflasyon tahminleri sonrası memur maaş zammı 2023 tahminleri

    5 AYLIK ENFLASYON FAKI TOPLAMI BELLİ OLDU

    Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim)  enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesaplandı.

    Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları) (2003=100)

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37

    Bugün açıklanan Kasım ayı enflasyonu aylık artış oranı ise 2,88 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Son 5 ayın toplamı ise 14, 05'e yükseldi. Şimdiki durumda memur maaşlarına en az 15,11 zam yapılması gerekiyor. Ancak kesin zam 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.
  • MEMUR ZAMMI 2023 | 2 gün kaldı! İşte Aralık ayı enflasyon tahminleri sonrası memur maaş zammı 2023 tahminleri

    İKİ TAHMİN ÖNE ÇIKTI: YÜZDE 14,09 - YÜZDE 17,03

    Öte yandan memur ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve  yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor. 

    TAHMİNİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Maaşlara tahminlere göre zam yapılması halinde hali hazırda 9 bin 51 lira olan en düşük memur maaşı 10 bin 300 veya 10 bin 600 lira arasında yükseliyor.

    Refah payı artışı yapılması halinde ise bu oranlar daha da yükselecek. Kesin verileri ise 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.
  • MEMUR ZAMMI 2023 | 2 gün kaldı! İşte Aralık ayı enflasyon tahminleri sonrası memur maaş zammı 2023 tahminleri

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REFAH PAYI SİNYALİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek refah kaybını gidermekte kararlıyız" dedi.

     
  • MEMUR ZAMMI 2023 | 2 gün kaldı! İşte Aralık ayı enflasyon tahminleri sonrası memur maaş zammı 2023 tahminleri

    Çalışanların aldıkları maaşlardan enflasyon oranı düşüldükten sonra yapılan artıştan hesaplanarak ödenen refah payının yılbaşında yüzde 5 ile 10 arasında verilmesi gündeme geldi. 
  • MEMUR ZAMMI 2023 | 2 gün kaldı! İşte Aralık ayı enflasyon tahminleri sonrası memur maaş zammı 2023 tahminleri

    MEVCUT DURUMDA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞLARI

     
  • MEMUR ZAMMI 2023 | 2 gün kaldı! İşte Aralık ayı enflasyon tahminleri sonrası memur maaş zammı 2023 tahminleri
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
    Vali 23.062 32.677
    Genel müdür (1/4) 20.031 28.382
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982
    Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051
    Öğretmen (9/1) 7.091 10.047
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629
    Başkomiser (8/1) 10.114 14.331
    Polis memuru (11/1) 9.268 13.132
    Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263
    Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260
    Mühendis (8/1) 9.814 13.905
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760
    Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543
    Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647
    Avukat (9/1) 9.458 13.401
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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