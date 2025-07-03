Memur ve emekli memur maaş zam oranı netleşti. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazandı. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda, Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Bu farkın ortaya çıkmasıyla birlikte memur ve emekli memurların maaşlarına yansıyacak zam oranı da belli oldu. Ayrıca, mevcut enflasyon farkına ek olarak memurlar, toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 oranında ek zam alacak. Böylece memur maaşları, hem enflasyon kaynaklı artış hem de toplu sözleşme zammı ile birlikte yeniden belirlenecek. Peki, enflasyon farkına göre memur maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapıldı? İşte, 2025 memur ve emekli memur maaş zam oranı...