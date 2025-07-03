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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU! Temmuz 2025 memur ve emekli memur maaş zammı yüzde kaç oldu, memur maaşına ne kadar zam geldi, zamlı memur maaşı

        Memur maaş zammı belli oldu! 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli memur maaşlarına yüzde kaç zam geldi?

        Memur ve emekli memur maaş zammı belli oldu... TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı netleşti ve böylece memur ve emekli memur maaş zam oranı da kesinleşti! Maaş zammının yanı sıra memurlara yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı da yapılacak. Böylece memurlar 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı da alacak. Peki, açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre; memur ve emekli memur maaş zammı ne oldu, memur maaşına yüzde kaç zam geldi? İşte, memur maaş zam oranı ile güncel memur maaşı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 10:05 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:56
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        Memur ve emekli memur maaş zam oranı netleşti. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazandı. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda, Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Bu farkın ortaya çıkmasıyla birlikte memur ve emekli memurların maaşlarına yansıyacak zam oranı da belli oldu. Ayrıca, mevcut enflasyon farkına ek olarak memurlar, toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 oranında ek zam alacak. Böylece memur maaşları, hem enflasyon kaynaklı artış hem de toplu sözleşme zammı ile birlikte yeniden belirlenecek. Peki, enflasyon farkına göre memur maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapıldı? İşte, 2025 memur ve emekli memur maaş zam oranı...

        2

        TÜİK 2025 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu

        3

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu.

        4

        MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

        5

        EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Temmuz ayında emekli memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

        6

        2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

        7

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük memur maaşı 50 bin 502 TL oldu.

        8

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük emekli memur maaşı, 19 bin 616 TL'den, 22 bin 670 TL'ye yükseldi.

        9

        ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞ TABLOSU

        10

        EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2025 TEMMUZ ZAMLI EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI TABLOSU

        11

        6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ

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