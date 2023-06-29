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Memur zammı için gözler 3 Temmuz'da! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur zammı son durum öğretmen, polis, doktor ve hemşire gibi binlerce memurun gündeminde yer alıyor. Memur maaşlarına uygulanacak zam oranı için gözler 3 Temmuz'a çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en düşük ve en yüksek memur maaş zammı belli olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşlarının 22 bin TL seviyesine çekileceğini açıklamıştı. İşte 2023 en düşük ve en yüksek memur maaş zammı son dakika gelişmeleri...

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  • Memur zammı için gözler 3 Temmuz gününe çevrildi! 2023 en düşük memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? Güncel memur zammı ne zaman ve hangi gün tarihte açıklanacak?

    Memur maaş zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 34,04'lük zammın ardından yeni maaşlar 11 bin 402 TL'ye yükselirken gözler memur maaş zammına çevrildi. Öğretmen, doktor, polis, başkomiser, uzman öğretmen, hemşire, lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu memurların alacağı zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları ile netleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılacağı duyurulmuştu. Yüzde 8 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak olan zamma ilişkin olarak "2023 en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2023 memur zammında son durum...
  • Memur zammı için gözler 3 Temmuz gününe çevrildi! 2023 en düşük memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? Güncel memur zammı ne zaman ve hangi gün tarihte açıklanacak?

    BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI DUYURUSU

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.
  • Memur zammı için gözler 3 Temmuz gününe çevrildi! 2023 en düşük memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? Güncel memur zammı ne zaman ve hangi gün tarihte açıklanacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu. 
  • Memur zammı için gözler 3 Temmuz gününe çevrildi! 2023 en düşük memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? Güncel memur zammı ne zaman ve hangi gün tarihte açıklanacak?

    EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

    TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.
  • Memur zammı için gözler 3 Temmuz gününe çevrildi! 2023 en düşük memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? Güncel memur zammı ne zaman ve hangi gün tarihte açıklanacak?

    Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

    Buna göre:

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26
  • Memur zammı için gözler 3 Temmuz gününe çevrildi! 2023 en düşük memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? Güncel memur zammı ne zaman ve hangi gün tarihte açıklanacak?

    6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

    Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre 6 aylık enflasyon oranını yüzde 20 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.

    Temmuz emekli ve memur zamlarına refah payı da eklenecek.
  • Memur zammı için gözler 3 Temmuz gününe çevrildi! 2023 en düşük memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? Güncel memur zammı ne zaman ve hangi gün tarihte açıklanacak?

    MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? 

    5 aylık enflasyon farkı sonrasında 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 olarak görülüyor. Memur maaşı zammı ile ilgili gelen tahminler içerisinde refah payı düşünülerek yüzde 45 zam gelmesi yer alıyor.
  • Memur zammı için gözler 3 Temmuz gününe çevrildi! 2023 en düşük memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? Güncel memur zammı ne zaman ve hangi gün tarihte açıklanacak?

    YÜZDE 8 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

    Memur maaşlarındaki enflasyon farkı ocak ayında yapılan yüzde 8 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak.
  • Memur zammı için gözler 3 Temmuz gününe çevrildi! 2023 en düşük memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? Güncel memur zammı ne zaman ve hangi gün tarihte açıklanacak?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ŞU ANDA 12 BİN 632 LİRA

    En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin TL olması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam gelmiş olacak.
  • Memur zammı için gözler 3 Temmuz gününe çevrildi! 2023 en düşük memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? Güncel memur zammı ne zaman ve hangi gün tarihte açıklanacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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