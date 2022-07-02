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Memur zammı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olur?

Memur zammı son dakika haberleri araştırılıyor. Devlet memurları her sene Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkında göre maaşlarına zam alıyorlar. Asgari ücretin de açıklanmasının ardından gözler memur zammına çevrilmiş durumda. Milyonlarca çalışanı etkileyecek olan Temmuz 2022 memur zammı öncesi memur maaşları tahminleri merak ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam oranına ilişkin açıklama geldi. İşte memur maaş zammına ilişkin detaylar haberimizde...

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  • Memur zammı ne kadar olacak? Gözler TÜFE 6 aylık enflasyon farkında... 2022 Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olur? Öğretmen, polis, hemşire memur maaşı zam oranı

    Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları da açıklanacak memur maaş zammına odaklandı. Memurlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre zam alacak. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz 2022 zammı ile memur maaşları ne kadar zamlanacak? İşte memur maaşlarına ilişkin son açıklamalar ve zam tahminleri...
  • Memur zammı ne kadar olacak? Gözler TÜFE 6 aylık enflasyon farkında... 2022 Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olur? Öğretmen, polis, hemşire memur maaşı zam oranı

    MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammını açıklarken memur zammı ile ilgili de konuştu. Erdoğan, şu sözleri kullandı:

    "Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zammı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin de kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini gördük."
  • Memur zammı ne kadar olacak? Gözler TÜFE 6 aylık enflasyon farkında... 2022 Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olur? Öğretmen, polis, hemşire memur maaşı zam oranı

    "YÜZDE 40 CİVARINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR"

    AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de Serap Belet, Kürşad Oğuz ve Kemal Öztürk’ün gündeme dair sorularını yanıtladı. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

    Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, çarşı, pazarda hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetin masasındadır. Çözerken de afaki şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde, vatandaşlarımızın beklentilerine göre çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'u görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır.
  • Memur zammı ne kadar olacak? Gözler TÜFE 6 aylık enflasyon farkında... 2022 Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olur? Öğretmen, polis, hemşire memur maaşı zam oranı

    BAKAN BİLGİN'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi.
  • Memur zammı ne kadar olacak? Gözler TÜFE 6 aylık enflasyon farkında... 2022 Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olur? Öğretmen, polis, hemşire memur maaşı zam oranı

    HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekli maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını söyledi. Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını cevapladı.  Nebati, temmuz ayına ilişkin memur zamlarına yönelik olarak şunları kaydetti:

    "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" diye konuştu.
  • Memur zammı ne kadar olacak? Gözler TÜFE 6 aylık enflasyon farkında... 2022 Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olur? Öğretmen, polis, hemşire memur maaşı zam oranı

    MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7.5 puanını toplu sözleşme zammı oluşturuyor. Memur maaşlarına zam yapılırken, yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammına göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak, bunun üzerine yılın ikinci yarısı için geçen yıl toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 7 zam yapılacak. Buna göre, haziran ayında enflasyonun sabit kalması halinde memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 35 oranında zamlanacak.

    Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 5 bin 790 liraya yükselecek.
  • Memur zammı ne kadar olacak? Gözler TÜFE 6 aylık enflasyon farkında... 2022 Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olur? Öğretmen, polis, hemşire memur maaşı zam oranı
    Beş aylık enflasyona göre memur maaşları ne olacak?
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Mayıs
    Vali 23.581 31.834
    Genel müdür (1/4) 20.480 27.648
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.623 11.641
    Memur (Lise - 15/1) 5.976 8.068
    Öğretmen (9/1) 6.633 8.955
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.222 19.200
    Başkomiser (8/1) 9.466 12.779
    Polis memuru (11/1) 8.668 11.702
    Uzman doktor (7/4) 10.574 14.275
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.434 10.036
    Mühendis (8/1) 9.178 12.390
    Teknisyen (Lise - 13/1) 6.256 8.446
    Araştırma görevlisi (8/1) 9.450 12.758
    Vaiz (Lisans - 9/1) 6.821 9.208
    Avukat (9/1) 8.585 11.590
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.570 7.520
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
  • Memur zammı ne kadar olacak? Gözler TÜFE 6 aylık enflasyon farkında... 2022 Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olur? Öğretmen, polis, hemşire memur maaşı zam oranı

    MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum.

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