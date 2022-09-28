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Memur zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı

Memur ve emekli zam oranı son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Sene başında yapılacak zamlara dikkat çeken Erdoğan, her kesimi rahatlatacak adımlar atılacağını belirterek ciddi yükselişin müjdesini verdi. İşte detaylar...

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  • Kritik açıklama: Memur zammı ne kadar olacak, maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı tablosu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." açıklamaları sonrası Ocak ayında memur zam oranı ve maaşlarının ne kadar olacağı yeniden gündeme geldi. İşte Ocak 2023 memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı hakkında güncel bilgiler...

     
  • Kritik açıklama: Memur zammı ne kadar olacak, maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı tablosu

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."

     

     
  • Kritik açıklama: Memur zammı ne kadar olacak, maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı tablosu

    6 AYLIK ENFLASYON FARKI ETKİLİ

    Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Son zam ise Haziran ayına göre 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı dikkate alınarak yapıldı.
  • Kritik açıklama: Memur zammı ne kadar olacak, maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı tablosu

    YENİ ZAM OCAK AYINDA

    Bir sonraki memur zammı Ocak ayında yapılacak. Ocak ayındaki memur zammı 6 aylık enflasyon farkı Aralık ayında tespit edilen (Ocak ayı başında açıklanan) yıllık enflasyon artış oranından Aralık ayı yıllık enflasyon artış oranının çıkarılması sonucu belli olacak.
  • Kritik açıklama: Memur zammı ne kadar olacak, maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı tablosu

    2003 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre ve Ağustos ayının Temmuz ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki 3,83 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu. Kalan 4 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 3.83'e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 4 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.
  • Kritik açıklama: Memur zammı ne kadar olacak, maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı tablosu

    EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADARA YÜKSELECEK?

    2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında gerçekleşmesi halinde memurların en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor.

     
  • Kritik açıklama: Memur zammı ne kadar olacak, maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı tablosu

    Yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 6 bin 078 TL'den 6 bin 990 TL'ye yükselmesi bekleniyor. En düşük memur maaşının ise 9.105 TL'den 10 bin 470 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

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