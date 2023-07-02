Memur zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca öğretmen, polis, doktor ve hemşire tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler Temmuz memur zammı için TBMM'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılacağını açıklamıştı. 3 Temmuz'da açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ve memur toplu sözleşme zammı oranında Temmu memur maaş zammı hesaplama işlemleri gerçekleştirilecek. İşte Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...