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Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı, enflasyon farkı ne kadar oldu?

Memur zammının belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 50.51 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu en düşük emekli maaşı ile memur maaşlarına ek zam beklentisi oluşurken "Memur maaşına ek zam var mı, 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

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  • MEMURA EK ZAM gelecek mi, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 memur maaş zammında enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    Yılda iki kere enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında zamlanan memur ve memur emeklisi maaşlarında ek zam beklentisi en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesi sonrasında gündeme geldi. Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gözler 3 aylık enflasyon farkına çevrildi. Peki, memur maaşlarına ek zam yapılacak mı ve 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, ayrıntılar...
  • MEMURA EK ZAM gelecek mi, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 memur maaş zammında enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

    En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesi sonrasında memur ek zammı merak ediliyor. Memur maaşlarına ek zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Son olarak ise 2023 yılının başında emekli ve memur maaşlarına %30 oranında zam yapıldı.
  • MEMURA EK ZAM gelecek mi, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 memur maaş zammında enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    2023 MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yılın ilk 6 ayının enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

    Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zammı oranının netleşmesi bekleniyor.
  • MEMURA EK ZAM gelecek mi, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 memur maaş zammında enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    MART AYI TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI!

    TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.51, bir önceki aya göre ise yüzde 2.29 yükseldi. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 51.35, aylık enflasyonun ise yüzde 2.86 oranında gelmesi yönündeydi. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55.18, aylık enflasyon ise yüzde 3.15 olarak açıklanmıştı.
  • MEMURA EK ZAM gelecek mi, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 memur maaş zammında enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    3 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

    Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.  

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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