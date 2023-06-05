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Memur zammı için geri sayım! 2023 Memur maaş zammında kritik oran belli oldu

Memur maaş zammı için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim sürecinde en düşük memur maaşlarının 22 bin TL olacağı yönünde açıklama gelmişti. Memurlar tarafından bu durum sevinçle karşılanırken memur maaş zammında kritik oran olan 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde kaç zam gelecek? İşte memur zammı ile ilgili son gelişmeler

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  • MEMURA ZAM! 2023 En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ayı memur maaşları zam oranı hesaplama

    Memur maaş zammı için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinde yaptığı açıklamada, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıklamıştı. Bu açıklama memurlar tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamları da açıklandı. Bu gelişme ile beraber memur maaşı ve emekli maaşı için belirleyici oran olan 5 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Peki, 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaşlarına yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar
  • MEMURA ZAM! 2023 En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ayı memur maaşları zam oranı hesaplama

    MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

    Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.

    Buna göre:

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26
  • MEMURA ZAM! 2023 En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ayı memur maaşları zam oranı hesaplama

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu. 
  • MEMURA ZAM! 2023 En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ayı memur maaşları zam oranı hesaplama

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ŞU ANDA 12 BİN 632 LİRA

    En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin TL'ye çıkartılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.
  • MEMURA ZAM! 2023 En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ayı memur maaşları zam oranı hesaplama

    MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ?

    Memur maaşlarına Temmuz ayında ek zam yapılacak. Memur maaş zammı enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek.
  • MEMURA ZAM! 2023 En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ayı memur maaşları zam oranı hesaplama

    YÜZDE 8 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

    Memur maaşlarındaki enflasyon farkı ocak ayında yapılan yüzde 8 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak.

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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