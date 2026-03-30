Menderes taştı, araziler sular altında

Aydın ve çevresindeki illerde son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nde yine taşkın yaşandı.

DHA'nın haberine göre bu defa İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasındaki tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte ve çevre illerde son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede sağanak nedeniyle debisi yükselen Menderes Nehri taştı, İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasındaki tarım arazileri su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Taşkın nedeniyle İncirliova- Koçarlı kara yolu saat 04.00 sıralarında suyla kaplandı. Yol trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, ulaşımı kontrollü şekilde tek şeritten sağlamaya başladı.

Taşkının etkilerini azaltmak amacıyla iş makineleri köprüde sağanağın etkisiyle biriken ve su akışını engelleyen atık ile molozları temizlemek için çalışma başlattı.