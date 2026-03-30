        Menderes taştı, araziler sular altında | Son dakika haberleri

        Menderes taştı, araziler sular altında

        Aydın'da bulunan Büyük Menderes Nehri taştı. Bölgede bulunan tarım arazileri sular altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Menderes taştı, araziler su altında

        Aydın ve çevresindeki illerde son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nde yine taşkın yaşandı.

        DHA'nın haberine göre bu defa İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasındaki tarım arazileri su altında kaldı.

        Kentte ve çevre illerde son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede sağanak nedeniyle debisi yükselen Menderes Nehri taştı, İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasındaki tarım arazileri su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Taşkın nedeniyle İncirliova- Koçarlı kara yolu saat 04.00 sıralarında suyla kaplandı. Yol trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, ulaşımı kontrollü şekilde tek şeritten sağlamaya başladı.

        Taşkının etkilerini azaltmak amacıyla iş makineleri köprüde sağanağın etkisiyle biriken ve su akışını engelleyen atık ile molozları temizlemek için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ormanın hayaleti vaşağın çığlığı kamerada

        Sivas'ta nesli tehlike altında bulunan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak çığlık atarken görüntülendi. (DHA)    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!