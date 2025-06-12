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        Haberler Bilgi Yaşam Menopozda kilo alımı kontrol edilebilir mi? İşte dikkat edilmesi gereken yaşam tarzı tüyoları!

        Menopozda kilo alımı kontrol edilebilir mi? İşte dikkat edilmesi gereken yaşam tarzı tüyoları!

        Menopoz dönemi, birçok kadın için sadece hormonal bir değişim değil; beden dengesini yeniden kurma sürecidir. Kilo alımı bu dönemde sık rastlanan bir durum olsa da, doğru adımlar atıldığında kontrol altına alınabilir. İşte menopozda kiloyu dengede tutmanın püf noktaları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:00
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        Hormonal iniş çıkışların yaşandığı menopoz süreci, birçok kadının metabolizmasında yavaşlamaya neden olur. Buna rağmen dengeli beslenme, egzersiz ve yaşam alışkanlıklarıyla bu süreci lehinize çevirmek mümkün. İşte detaylar!

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        HORMONLAR VE METABOLİZMAYI ANLAMAK

        Menopoz dönemi, kadının yaşamında fiziksel ve psikolojik birçok değişimin yaşandığı önemli bir süreçtir. Bu dönemde östrojen hormonundaki ciddi düşüş, vücudun yağ depolama şekillerini etkiler.

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        Özellikle karın bölgesinde yağ birikimi artar. Aynı zamanda, metabolizma hızı doğal olarak yavaşlar. Bu ikili etki, kolay kilo alımına yol açabilir. Ancak bu sürecin kontrolsüz ilerlemesine izin vermeyip, bilinçli adımlar atmak mümkündür.

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        BESLENMEDE YAPILMASI GEREKEN TEMEL DÜZENLEMELER

        Menopoz dönemindeki kilo artışını önlemenin temeli sağlıklı beslenme alışkanlıklarından geçer. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

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        1. PORSİYON KONTROLÜ

        Aşırı yemek erkek kadın herkes için kilo alımına neden olabilir. Küçük tabaklar, dikkatli servisler ve yeme hızını düşüren pratikler, tok hissetmeyi kolaylaştırır.

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        2. İŞLENMİŞ GIDALARDAN KAÇINMA

        Şekerli ve paketli gıdalar hem boş kalori sağlar hem de insülin direncini artırarak bedenin yağ depolamasını kolaylaştırır.

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        PROTEİN VE YAĞLARIN ROLÜ

        Menopozda kas kitlesi azalabilir, bu da dinlenme halinde bile daha az kalori yakmak anlamına gelir. Bu nedenle uygulamanız gereken 2 önemli husus bulunuyor.

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        YETERLİ PROTEİN TÜKETİMİ: Balık, tavuk, yoğurt, yumurta, baklagiller gibi besinler kas kütlesini korumaya yardımcı olur.

        SAĞLIKLI YAĞLAR: Zeytinyağı, avokado, kuruyemişler gibi gıdalar kalp-damar sağlığı için destekleyici iken, tok kalmayı sağlar.

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        LİF VE SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

        Lifli gıdalar hem bağırsak sağlığına katkı sağlar hem de uzun süre tok tutar. Sebze, meyve, tam tahıllar gibi besinlerin düzenli tüketimi hem hormon dengesini hem de sindirimi olumlu etkiler. Aynı zamanda Bol Su İçmek, metabolizmanın düzenli çalışmasına yardımcı olur, aşırı yeme eğilimini azaltır.

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        FİZİKSEL AKTİVİTE VE METABOLİK DENGE

        Besin düzenlerken egzersizi ihmal etmemek gerekiyor:

        DÜZENLİ KARDİYO: Yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi aktiviteler kalp sağlığı için önemli.

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        DİRENÇ ANTRENMANLARI: Özellikle menopoz döneminde kas kütlesini korumak için haftada birkaç kez ağırlık veya vücut ağırlığı egzersizleri gerekebilir. Kas dokusu, metabolizmayı hızlandırmada büyük rol oynar.

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        UYKU VE STRES YÖNETIMI

        Hormonal dalgalanmalar ve fiziksel değişiklikler uykuyu olumsuz etkileyebilir. Düzensiz veya yetersiz uyku, açlık hormonu ghrelin seviyesini artırarak yeme isteğini tetikler. Bu yüzden:

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        UYKU DÜZENİ: Her gün benzer saatlerde uyumak ve uyanmak, vücudun ritmini korur.

        STRES AZALTMA: Meditasyon, yürüyüş, hobiler, nefes egzersizleri gibi teknikler kortizol seviyesini düşürür, rahatlama sağlar.

        Kaynak: Mayo Clinic, Better Health, My Menopausal Centre

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