İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstanbul seçimleri göstermiştir ki bu muktedirlerin beka diye bir dertleri yokmuş. Beka dertleri seçim akşamına kadarmış. Kendilerine oy vermeyenleri vatandaştan bile saymıyor" dedi.

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