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Meral Akşener: Beka dertleri seçim akşamına kadarmış

HABERTURK.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener, YSK'nın kararını eleştirerek, "6 Mayıs'ta milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. 6 Mayıs'ta millet iradesi teklenmiştir, millet iradesi hacklenmiştir" ifadelerini kullandı

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstanbul seçimleri göstermiştir ki bu muktedirlerin beka diye bir dertleri yokmuş. Beka dertleri seçim akşamına kadarmış. Kendilerine oy vermeyenleri vatandaştan bile saymıyor" dedi.



İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. 31 Mart seçimlerinin iptalini eleştiren Akşener, "İktidar ve küçük ortağı unutturmaya çalışsa da biz unutmayacağız. 6 Mayıs'ta milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. 6 Mayıs'ta millet iradesi teklenmiştir, millet iradesi hacklenmiştir" ifadelerini kullandı.

Akşener, beka tartışmalarına da değinerek, "İstanbul seçimleri göstermiştir ki bu muktedirlerin beka diye bir dertleri yokmuş. Beka dertleri seçim akşamına kadarmış. Kendilerine oy vermeyenleri vatandaştan bile saymıyor" dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ifadeleri eleştiren Meral Akşener, "Trabzon, Türkiye'nin 't'sidir. O devran bitti, istediğinizle istediğiniz gibi konuşma devri bitti. Tek bir vatandaşımıza hakaret ettiğinizde karşınızda bizi bulacaksınız. Milletime laf ettirmem" diye konuştu.

"Türkiye'yi yönetenler adalet duygusunu kaybetmiştir" diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak İstanbulluların hak ettiği dersi vereceğinden en ufak şüphem yoktur. 23 Haziran'da bir karar vereceğiz. İstanbul adaletli yönetilsin mi, yağmalansın mı?"

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