12 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultay'ın ardından İYİ Parti'nin yeni yönetimi de belirlendi. Kritik değişiklik genel sekreterlik makamında yaşandı.



Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın aktardığı bilgilere göre, partinin Genel İdare Kurulu toplantısı saat 13.00 itibariyle Meral Akşener başkanlığında başladı. İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu. Aytun Çıray'ın yerine MHP içerisinde uzun yıllar görev almış bir isim olan Cihan Paçacı Genel Sekreter oldu. Sanayi ve Teknoloji'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ise İYİ Parti'nin sözcüsü olarak görev alacak.



Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın makamını korudu. Yine Hayrettin Nuhoğlu göreve devam edecek.

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