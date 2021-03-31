HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 1967'de Mardin'de doğdu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve avukatlık yaptı. İnsan Hakları Derneğinde 3 dönem yöneticilik yaptı.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ KİMDİR?

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunda 2 dönem yöneticilik ve Baro Başkanvekilliği görevini yürüttü. Diyarbakır Barosunun Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezinde 3 dönemi aşkın bir süre başkanlık görevi yaptı.

1999 yılında Almanya/Weimar İnsan Hakları Ödülünü aldı. Birçok ulusal ve uluslararası platformda kadın hakları, insan hakları, adil yargılanma hakkı, geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin ortaya çıkarılması konularında tebliğler sundu.

25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkanvekilidir. Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Danış Beştaş, evli ve 2 çocuk annesidir.