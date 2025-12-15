Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 400 bininci kamyon banttan indi.

Aksaray'da üretilen 400 bininci kamyon ise markanın ağır ticari araç segmentindeki amiral gemisi modeli Actros L 1848 LS oldu.

Actros ve Arocs modellerinin üretildiği ve Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin banttan indiği fabrikada, bugüne kadar banttan inen araçların 128 binden fazlası 70’ten fazla ülkeye ihraç edildi.

Aksaray Kamyon Fabrikası'nın, son 5 yılda yaklaşık 4 milyar Euro'luk ihracat geliri sağladığı da verilen bilgiler arasında.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nın Türkiye’nin üretim, ihracat ve teknoloji ekosistemindeki kritik rolünü vurgulayan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Kuruluşunun 22. yılında 100 bininci kamyonunu üreten Aksaray Kamyon Fabrikamız, bugün artan üretim kapasitesi sayesinde 4 yılda 100 bin kamyon ürettiği bir noktaya ulaştı. Fabrikamız, bugün yalnızca Türkiye’nin değil, Daimler Truck AG’nin global üretim yapılanmasının da en kritik merkezlerinden biri haline geldi" dedi.

Sülün, fabrika bünyesinde 2018 yılında faaliyete başlayan Aksaray AR-GE Merkezi'nin Daimler Truck global ağı içerisinde tüm dünyaya Mercedes-Benz kamyonları için yol testi onayı veren ‘Tek Merkez’ konumunda olduğunu da vurguladı.