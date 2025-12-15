Habertürk
        Mercedes-Benz Türk Aksaray'da 400 bininci kamyonu üretti

        Aksaray'da 400 bininci kamyonu üretti

        Mercedes-Benz Türk, 1986 yılından bu yana faaliyet gösteren Aksaray Kamyon Fabrikası'nda bir dönüm noktasını geride bıraktı ve 400 bininci kamyonunu banttan indirdi. 400 bininci kamyon, markanın ağır ticari araç segmentindeki amiral gemisi modeli olan Actros L 1848 LS oldu. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de üretilen her 10 kamyondan 7'sinin banttan indiği fabrikada, bugüne kadar üretilen kamyonların 128 bini aşkını ihraç edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:53
        Aksaray'da 400 bininci kamyonu üretti
        Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 400 bininci kamyon banttan indi.

        Aksaray'da üretilen 400 bininci kamyon ise markanın ağır ticari araç segmentindeki amiral gemisi modeli Actros L 1848 LS oldu.

        Actros ve Arocs modellerinin üretildiği ve Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin banttan indiği fabrikada, bugüne kadar banttan inen araçların 128 binden fazlası 70’ten fazla ülkeye ihraç edildi.

        Aksaray Kamyon Fabrikası'nın, son 5 yılda yaklaşık 4 milyar Euro'luk ihracat geliri sağladığı da verilen bilgiler arasında.

        Aksaray Kamyon Fabrikası’nın Türkiye’nin üretim, ihracat ve teknoloji ekosistemindeki kritik rolünü vurgulayan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Kuruluşunun 22. yılında 100 bininci kamyonunu üreten Aksaray Kamyon Fabrikamız, bugün artan üretim kapasitesi sayesinde 4 yılda 100 bin kamyon ürettiği bir noktaya ulaştı. Fabrikamız, bugün yalnızca Türkiye’nin değil, Daimler Truck AG’nin global üretim yapılanmasının da en kritik merkezlerinden biri haline geldi" dedi.

        Sülün, fabrika bünyesinde 2018 yılında faaliyete başlayan Aksaray AR-GE Merkezi'nin Daimler Truck global ağı içerisinde tüm dünyaya Mercedes-Benz kamyonları için yol testi onayı veren ‘Tek Merkez’ konumunda olduğunu da vurguladı.

        DÖRT YILDA 100 BİN KAMYON

        1986–2008 yılları arasında 100 bin aracın üretildiği Aksaray Kamyon Fabrikası, 2010’lu yıllarla birlikte hızlanan yatırımlar sayesinde üretim adetlerini artırdı.

        100 bininci kamyona 2008’de ulaşan fabrika, 200 bininci kamyonu 2014’te, 300 bininci kamyonu 2021’de ve 400 bininci kamyonu ise 2025 yılında banttan indirdi.

        Kurulduğu yıl 85 adet kamyon üreten Aksaray Kamyon Fabrikası, yıllar içinde üretim kapasitesini 250 kattan fazla artırarak bugün dört yılda 100 bin kamyonun üretildiği seviyeye ulaştı.

