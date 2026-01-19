Habertürk
        Mercedes-Benz ve En Yakıt'tan ortak şarj ağı hamlesi - Otomobil Haberleri

        Mercedes-Benz ve En Yakıt'tan ortak şarj ağı hamlesi

        Mercedes-Benz Otomotiv, kendi markalı yüksek hızlı şarj ağını oluşturma projesini En Yakıt iş birliği ile başlatacağını duyurdu. Projenin ilk aşamasında, 2027 yılının sonuna kadar 40'a yakın şarj lokasyonu açılması ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve büyükşehirleri birbirine bağlayan otoyollara 140'tan fazla aktif soket aktifleştirilmesi planlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz elektrikli araç sahipleri, Mercedes-Benz markalı bu istasyonlarda markanın temellerinin atıldığı 140. yıla özel olarak yüzde 14 indirime sahip olacak. Bekleme salonu ve market gibi müşterilere çevresel olanaklar sağlayacak istasyon konseptlerinin sektörde fark yaratması hedefleniyor

        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:17
        Mercedes-Benz ve En Yakıt'tan şarj ortaklığı
        Türkiye'de 2025 yılında sattığı her 5 araçtan 1'i elektrikli olan Mercedes-Benz Otomotiv, En Yakıt ile iş birliğini duyurdu.

        Gerçekleştirilecek iş birliği kapsamında, 2027'nin sonuna kadar 40'a yakın şarj lokasyonu açılması planlanıyor.

        Projenin ilk etabında, istasyonlar Türkiye'de elektrikli otomobillerin hızla yaygınlaştığı büyükşehirler ve ayrıca İstanbul-İzmir ve İstanbul-Ankara otoyolları başta olmak üzere bu büyükşehirleri birbirine bağlayan otoyollara kurulacak.

        Ayrıca Mercedes-Benz'in 140 yıllık yenilikçi mirasını kutladığı 2026 yılına özel olarak 140'tan fazla soketin aktifleştirilmesi planlanıyor.

        SATILAN 5 ARAÇTAN 1'İ ELEKTRİKLİ

        Türkiye'de otomotiv sektörünün son yıllarda büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve bu dönüşümün merkezinde de elektrikli araçlar olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "2025 yılında elektrikli araç satışlarımızı geçtiğimiz seneye göre yüzde 35 artırdık. Bu sayede toplam satışımız içerisindeki elektrikli araç oranı yüzde 21'e yükseldi. Bu oran bizi tüm Mercedes-Benz ülkeleri arasında 8'inci sıraya yerleştirdi. Toplam satış hacmi bakımından ise 11'inci sırada yer alıyoruz. Bu durum, Türkiye'de elektrikli araç pazarının ne kadar hızlı büyüdüğünü açıkça ortaya koyuyor" dedi.

        İLK İSTASYONLAR YIL ORTASINDA AÇILACAK

        Türkiye'de sorunsuz ve yüksek kaliteli bir şarj deneyimi sunarak elektrikli mobilite çözümlerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Şükrü Bekdikhan, ilk kez Türkiye'de kendi Yüksek Hızlı Şarj ağı projesini başlattıklarını belirtti.

        Bu amaçla En Yakıt iş birliğini duyuran Bekdikhan, "En Yakıt ile başlattığımız iş birliğimiz de markamızın global kalite ve üst düzey tasarım standartlarını karşılayacak şekilde oluşturulacak. İlk istasyonların sene ortası itibariyle açılmasını planlıyoruz. Mercedes-Benz elektrikli araç müşterileri ise Mercedes-Benz markalı istasyonlarda belirlenen tarifeler üzerinden yüzde 14 indirime sahip olacak, önümüzdeki yıllarda da avantajlar devam ederek indirim oranları tekrar belirlenecek. Mercedes-Benz elektrikli araç sahipleri, bunun yanı sıra yeni CLA ile tanıtılan Electric Intelligence navigasyon sayesinde rotaları üzerindeki en uygun ve kullanılabilir şarj istasyonuna otomatik olarak yönlendirilecek." dedi.

        DİNLENME ALANLARI OLACAK

        Türkiye'nin ilk lisanslı şarj operatörü olarak odaklarını her zaman premium hizmet anlayışı üzerine kurduklarını söyleyen En Yakıt İcra Kurulu Başkanı Özcan Akcan da, "Tamamı en az 180 kW gücünde DC cihazlardan oluşan altyapımızla Türkiye'nin dört bir yanında operasyonlarımızı sürdürüyoruz. 2026'da atacağımız adımlarla hizmet standartlarını daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        İş birliği kapsamında kurulacak istasyonlarda sürücülerin enerji aktarımı süresince dinlenebilecekleri, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri olanakların sunulacağı belirtildi.

        Taksim'de şoför el frenini çekmeyi unuttu turist minibüsü ağaca çarptı: Ana caddeye girse katliam olurdu

        TAKSİM'de minibüs şoförü Hakan K., yolcuları indirmek için otel önünde durdu. Şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen minibüs metrelerce kayarak ağaça çarptı.

